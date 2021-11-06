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صورة نادرة لدورية شرطة عسكرية تؤدي مهامها عام 1400هـ
منذ 3 ساعات
1839
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الرياض (صدى):
نشرت وزارة الحرس الوطني صورة من الذاكرة لإحدى دوريات الشرطة العسكرية خلال أداء مهامها عام 1400هـ.
وظهر في الصورة دورية الشرطة العسكرية وبجانبها أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني وهو يباشر مهامه.
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الحرس الوطني
صورة نادرة
دوريات الشرطة العسكرية
دورية الشرطة العسكرية
مهام دوريات الشرطة العسكرية
التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 505
منذ ساعة
حلوة كلمة بوليس
طيب اكتبوا شرطة
الان اشوف دوريات المرور كاتبين
traffic police بالخط العريض
بدل شرطة المرور
شيء مضحك
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