بالفيديو.. "الإسكان" يضخ وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطن

الرياض (صدى):
يستمر برنامج الإسكان في ضخ الوحدات السكنية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق حيث يستمر البرنامج في بذل جهود متواصلة لزيادة المعروض العقاري السكني .
ومن جانبه، قال المطور العقاري مشاري اليحيى، أن هناك توجه عالي من القطاع والدولة في ضخ وحدات سكنية بشكل يلبي احتياجات المواطنين ومشاريع التعاون مع الشركة الوطنية للإسكان والقطاعات التابعة داعمة للمطورين والعملاء وهو ما يفتح أفاق ويستطيع المواطن ياخد بسعر منطقي.
وأضاف: "الوحدات السكنية اللي بنيت باجتهادات شخصية أو بجهات ما عليها تشريع نلاقي أسعارها مبالغ فيها خاصة في منطقة الرياض بينما وحدات سكنية تحت مظلة وافي نلاقي أسعارها أقل بكتير لأن هذا يعود للدعم الوطني للمواطن"، بحسب قناة "إم بي سي".
فيما أكد دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الدمام، أن الحكومة دعمت هذا القطاع لأهميته وملامستها بشكل مباشر لرفاهية المواطن واحتياجاته الأساسية والحيوية من هذه القطاعات ومنها برنامج الإسكان.
وأضاف: "الدولة بدأت مشروع الإسكان ودعمته بشكل كبير من أجل المواطن يحصل على الوحدات السكنية العصرية تتناسب مع احتياجاته ولها تأثير مباشر على حياته وينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي".