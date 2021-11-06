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عامل بلاط جايب العيد
منذ 4 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14858
منذ 37 دقيقة
بعض العمالة صايرين يلعبون علينا دور، اللي يتعلم فاليتيم الحلاقة،، حسيبهم الله..
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