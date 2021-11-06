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عامل بلاط جايب العيد

منذ 4 ساعات
1381
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14858
منذ 37 دقيقة
بعض العمالة صايرين يلعبون علينا دور، اللي يتعلم فاليتيم الحلاقة،، حسيبهم الله..

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احمد ابراهيم السلامي
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لأن الأذناب ارتفعت ..اللهم عجل واهلك من بهلاكه حفظ لاعراض المسلمين..

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