مختص يكشف عن موعد دخول فصل الشتاء بالمملكة "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن موعد دخول فصل الشتاء بالمملكة، قائلا:" دخول فصل الشتاء الفعلي سيكون في أول يوم من شهر ديسمبر المقبل".
وأوضح عقيل العقيل خلال حواره مع برنامج "نشرة النهار"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناطق المملكة هطول للأمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها السواحل وخاصة السواحل الجنوبية، إضافة إلى أمطار خفيفة على منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية والقصيم والحدود الشمالية.
ولفت:" خلال هذا الأسبوع ستشهد مناطق عدة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءاً من الأثنين على تبوك، وحائل وأجزاء بالقصيم، وأجزاء من الحدود الشمالية".
وتابع:"السودة تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 11 درجة مئوية"، متوقعا انخفاض درجة الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى 5 درجات مئوية ابتداء من فجر يوم الإثنين القادم.