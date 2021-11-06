نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. المواطن "إبراهيم" من ذوي الاحتياجات ينافس الوافدين في صيانة التكييف

منذ ساعتين
1204
2
بالفيديو.. المواطن "إبراهيم" من ذوي الاحتياجات ينافس الوافدين في صيانة التكييف

الأحساء (صدى):
تمكن المواطن "إبراهيم" وهو من فاقدي السمع والنطق أن ينافس الوافدين في صيانة التكييف في الأحساء وإصلاحها بكافة أنواعها.

ويبلغ "إبراهيم" الثانية والثلاثين من عمره حيث ولد فاقدًا قدرته على السمع والكلام لكن ذلك دفعه أن يصبح محترفًا في توظيف وإصلاح المكيفات بأنواعها.

وقال "إبراهيم" على لسان زوجته: "شخصية تحب العمل ويشغل وقت فراغه لكن عنده أولويات الأهل والأطفال ويعطيهم حقهم وياخد راحة في الويك اند وعلى الرغم من أنه من ذو الاحتياجات الخاصة إلا أن ذلك لم يشكل أمامه عائق وأحبه الناس وأحبه شغله وكانوا يصورونه دون علمه ونشروا ذلك في حساباتهم".

ووجه "إبراهيم" كلمة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على مبادرة التوطين السعودية لتتيح في المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة أن يشغلون سلك العمل.

الأحساء
خادم الحرمين
ولي العهد
الوافدين
ذوي الاحتياجات الخاصة
صيانة التكييفات
سلك العمل

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 310
منذ 55 دقيقة
الله يارب يرزقه اللهم امين
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 310
منذ 55 دقيقة
الله يارب يرزقه اللهم امين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فلس
قال الشعب بطران ... قل فقران ولكن الله بلانا بمشاهير الفلس
الوفا طبعي
اكييييد لاجديد الله لايوفقه وجعله مايربح 🤲
عمر
كر وفر امس التحالف قصفهم واليوم ردوا القصف وهكذا من ست سنوات
الوفا طبعي
ع س ع على شحممممممم
فهد بن فايز الشهري
ألف مبرووووك تستاهل الهدية

أخر الأخبار

الصرامي يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد القدم مع رؤساء أندية دوري المحترفين 
الصرامي يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد القدم مع رؤساء أندية دوري المحترفين 
منذ 23 دقيقة 1233
صورة نادرة لدورية شرطة عسكرية تؤدي مهامها عام 1400هـ
صورة نادرة لدورية شرطة عسكرية تؤدي مهامها عام 1400هـ
منذ 25 دقيقة 1289
الهريفي يرد على المريسل بعد فوز الشباب على النصر ( فيديو)
الهريفي يرد على المريسل بعد فوز الشباب على النصر ( فيديو)
منذ 31 دقيقة 1927
مسؤول تركي : المخابرات التركية تسئ معاملة المعتقلين وتعذبهم
مسؤول تركي : المخابرات التركية تسئ معاملة المعتقلين وتعذبهم
منذ 37 دقيقة 1138
بالفيديو.. "الإسكان" يضخ وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطن
بالفيديو.. "الإسكان" يضخ وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطن
منذ 49 دقيقة 1435
اعتراض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي
اعتراض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي
منذ 52 دقيقة 1255
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي
منذ 54 دقيقة 1158
تطور جديد بشأن إصابة محترف الهلال "هيون"
تطور جديد بشأن إصابة محترف الهلال "هيون"
منذ ساعة 1620
عبدالله العنزي: يكفي عبث أبعدوا المناديب عن النصر
عبدالله العنزي: يكفي عبث أبعدوا المناديب عن النصر
منذ ساعة 1723
المقدم سعود العتيبي: التسجيل في تحدي أبشر متاح لكافة الفئات
المقدم سعود العتيبي: التسجيل في تحدي أبشر متاح لكافة الفئات
منذ ساعة 1360