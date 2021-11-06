بالفيديو.. المواطن "إبراهيم" من ذوي الاحتياجات ينافس الوافدين في صيانة التكييف

الأحساء (صدى):
تمكن المواطن "إبراهيم" وهو من فاقدي السمع والنطق أن ينافس الوافدين في صيانة التكييف في الأحساء وإصلاحها بكافة أنواعها.
ويبلغ "إبراهيم" الثانية والثلاثين من عمره حيث ولد فاقدًا قدرته على السمع والكلام لكن ذلك دفعه أن يصبح محترفًا في توظيف وإصلاح المكيفات بأنواعها.
وقال "إبراهيم" على لسان زوجته: "شخصية تحب العمل ويشغل وقت فراغه لكن عنده أولويات الأهل والأطفال ويعطيهم حقهم وياخد راحة في الويك اند وعلى الرغم من أنه من ذو الاحتياجات الخاصة إلا أن ذلك لم يشكل أمامه عائق وأحبه الناس وأحبه شغله وكانوا يصورونه دون علمه ونشروا ذلك في حساباتهم".
ووجه "إبراهيم" كلمة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على مبادرة التوطين السعودية لتتيح في المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة أن يشغلون سلك العمل.