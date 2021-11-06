الكويت تستنكر استمرار مليشيا الحوثي في تهديد أمن المملكة

خالد الظفيري (صدى):
أعربت وزارة الخارجية بالكويت في بيان لها عن إدانة واستنكار إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية و أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهدیدات و محاسبة مرتكبيها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية و تأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.