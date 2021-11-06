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الكويت تستنكر استمرار مليشيا الحوثي في تهديد أمن المملكة

منذ 11 ساعة
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الكويت تستنكر استمرار مليشيا الحوثي في تهديد أمن المملكة

خالد الظفيري (صدى):
أعربت وزارة الخارجية بالكويت في بيان لها عن إدانة واستنكار إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية و أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهدیدات و محاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية و تأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

 

الكويت
الحوثيون
مليشيا الحوثي
المدنيين
وزارة الخارجية بالكويت
استهداف جازان

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67076
منذ 35 دقيقة
معقوله الحوثي قوي لهذي الدرجه الي كلفتنا سنين
سنين كر وفر
مشايخ اليمن كم قرش ويجيبون لك راسه على طبق من فضه
وانتهى الموضوع

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المهايطيه الي فوق لو هو قدامك الحين ماتقدر تسوي معه شي ولو سويت ماشوفك الا بسناب الداخليه 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
مبروك توك تدري
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بالإمكان توسعه الطرق من دون مانستغني عن الاناره الاناره مهمه جدا اذا نظرك ٦ع ٦ غيرك ياالله يشوف الحمد لله اغلب الخطوط تقع ضمن...
القناص
هم ينتظرونها ياقرني شباب فاضين ماعندهم إلا الشغله

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