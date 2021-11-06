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"شؤون المحامين": هناك 10 آلاف محامي معتمد في المملكة والعدد ضعيف جدًا

منذ ساعة
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"شؤون المحامين": هناك 10 آلاف محامي معتمد في المملكة والعدد ضعيف جدًا

الرياض (صدى):
أكد الدكتور مروان الروقي مساعد الأمين العام لشؤون المحامين، أن هناك 10 آلاف محامي معتمد في المملكة أي أن هناك محامي واحد لكل مليون شخص وهو عدد قليل جدًا.

وقال "الروقي" عن قطاع المحاماة:" يوجد 10 آلاف محامي معتمد في المملكة وعدد مقارب لذلك من المتدربين ونصف العدد تقريبًا ممارس في قطاع المحاماة"، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف: "المملكة حاليًا تعتبر في تصنيف مؤشر عدد المحامين مقابل عدد السكان عدد ضعيف جدًا مقابل المعدل الدولي ولكل مليون شخص محامي واحد عدد قليل جدًا".

وعن سبب قلة أعداد المحامين، تابع: "سبب الضعف سابقًا كان يوجد 4 كليات حقوق فقط أما الآن فلدينا أكثر من 30 جامعة لتخصصات الشريعة والقانون والالتحاق بها يتطلب معايير عالية لذلك فالالتحاق بها ضعيف جدًا وكذلك تركز المحاميين في بعض المناطق وعدم توزعهم على المملكة".

وأشار "الروقي" إلى أن عدد المحاميات في المملكة في ازدياد، مضيفًا: "لدينا أكثر من 900 محامية مرخصة بنسبة تقارب من 10 إلى 15% من أعداد المحامين".

 

المحاميات
قطاع المحاماة
مروان الروقي
شؤون المحامين
معايير عالية
كليات الحقوق والشريعة

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 127
منذ 53 دقيقة
السبب معروف
طول فترة التدريب ثلاث سنوات كثيره جدا وهذا يدل انه لم يتلقي التعليم الكافي
ووجود عدد كبير جدا من الوافدين الذين يعملون في مكاتب المحاماه.
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 127
منذ 52 دقيقة
السبب معروف
طول فترة التدريب ثلاث سنوات كثيره جدا وهذا يدل انه لم يتلقي التعليم الكافي
ووجود عدد كبير جدا من الوافدين الذين يعملون في مكاتب المحاماه.

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أحدث التعليقات

احمد
هل ضاقت بك الدنيا وتكالبت عليك الديون...؟ جرب زيارة القبور وتأمل انها مستقرك بعد حين.. عندها ستزول عنك الهموم وتتيقن انك بالدنيا عابر سبيل...
احمد
الموت باب الى قبرا كلنا داخلوه... فمنا شقي ومنا سعيد ... فاعمل لتسعد بروضة كما اخبرنا النبي الكريم...
عندما يغيب المساء
جنا كل خير والله يزيدنا من فضله ويجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
اللهم لك الحمد والشكر والثناء
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له

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