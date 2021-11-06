"شؤون المحامين": هناك 10 آلاف محامي معتمد في المملكة والعدد ضعيف جدًا

الرياض (صدى):
أكد الدكتور مروان الروقي مساعد الأمين العام لشؤون المحامين، أن هناك 10 آلاف محامي معتمد في المملكة أي أن هناك محامي واحد لكل مليون شخص وهو عدد قليل جدًا.
وقال "الروقي" عن قطاع المحاماة:" يوجد 10 آلاف محامي معتمد في المملكة وعدد مقارب لذلك من المتدربين ونصف العدد تقريبًا ممارس في قطاع المحاماة"، بحسب قناة "الإخبارية".
وأضاف: "المملكة حاليًا تعتبر في تصنيف مؤشر عدد المحامين مقابل عدد السكان عدد ضعيف جدًا مقابل المعدل الدولي ولكل مليون شخص محامي واحد عدد قليل جدًا".
وعن سبب قلة أعداد المحامين، تابع: "سبب الضعف سابقًا كان يوجد 4 كليات حقوق فقط أما الآن فلدينا أكثر من 30 جامعة لتخصصات الشريعة والقانون والالتحاق بها يتطلب معايير عالية لذلك فالالتحاق بها ضعيف جدًا وكذلك تركز المحاميين في بعض المناطق وعدم توزعهم على المملكة".
وأشار "الروقي" إلى أن عدد المحاميات في المملكة في ازدياد، مضيفًا: "لدينا أكثر من 900 محامية مرخصة بنسبة تقارب من 10 إلى 15% من أعداد المحامين".