نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. عدوى البليهي تنتقل إلى الملاعب الأردنية

منذ 10 ساعات
24640
3
بالفيديو.. عدوى البليهي تنتقل إلى الملاعب الأردنية

ماجد محمد (صدى):
ظهر ‏لاعب نادي الرمثا الأردني محمد الزعبي، وهو يغرس العلم على طريقة مدافع الهلال علي البليهي، بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، وذلك بعد تحقيق فريقه الرمثا لقب الدوري الأردني.

وكان الرمثا قد خرج بنتيجة التعادل أمام نظيره فريق الجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي، في ختام لقاءات الدوري الأردني، وهي النتيجة التي لم تنفع فريق الوحدات المنافس له، الذي كان يحقق فوزا كبيرا بتغلبه على فريق شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بذات التوقيت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتساوى الرمثا والوحدات برصيد النقاط 47 لكل فريق، لكن فارق المواجهات منحت فريق الرمثا تحصيل اللقب الثالث له في تاريخه، بعد أن حققه مرتين في العامين 1981 و1982.

اقرأ أيضًا:

فيديو..البليهي يرفع علم الهلال وسط مرسول بارك

الدوري الأردني
الرمثا
على البليهي
محمد الزعبي

التعليقات

زعيم آسيا يجلد فقر آسيا
زعيم آسيا يجلد فقر آسيا عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
والله الفقر مساكين جبنا ماركة الجحفله عليهم وعرز العلم البليهي اهان الفقراوية للتاريخ 😂😂😂
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 48
منذ 14 دقيقة
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك
حنا النصراويين رؤس ماحنا اذناب ماحنا عصاعص
حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات اساطير


والوعد قدام ياصغير
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 48
منذ 3 دقائق
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك
حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص
حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام
حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات اساطير


والوعد قدام ياصغير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
ليس للأخ حق في هذا المسؤول عنها زوجها
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام حنا ماننظر...
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤس ماحنا اذناب ماحنا عصاعص حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات...
الوفا طبعي
الله لايرده قلعته النصر ماوقف على غييييره يعني بيوقف عليه النصر اكببببر منك وماعرفوك الا من النصر قبله سراااااااب
الوفا طبعي
تاكلينه بدون بارد لان البيبسي ٢ونص وعلى فكره ساندوتش شاورما الصغييير ٧ ريال طيب وبعدين ايييش المطلوب

أخر الأخبار

تفاصيل حريق حي البوادي بتبوك
تفاصيل حريق حي البوادي بتبوك
منذ 41 دقيقة 1290
خالد الجبر يتوج بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية في الدرعية
خالد الجبر يتوج بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية في الدرعية
منذ 42 دقيقة 1199
فيديو.. نشوب حريق بإحدى الطرق في تبوك
فيديو.. نشوب حريق بإحدى الطرق في تبوك
منذ ساعة 1337
أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
منذ ساعة 1612
محمد نور: الهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
محمد نور: الهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
منذ ساعة 1425
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
منذ ساعتين 1897
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ ساعتين 1301
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
منذ ساعتين 597
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
منذ ساعتين 1508
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
منذ ساعتين 1210