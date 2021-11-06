بالفيديو.. عدوى البليهي تنتقل إلى الملاعب الأردنية

ماجد محمد (صدى):
ظهر لاعب نادي الرمثا الأردني محمد الزعبي، وهو يغرس العلم على طريقة مدافع الهلال علي البليهي، بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، وذلك بعد تحقيق فريقه الرمثا لقب الدوري الأردني.
وكان الرمثا قد خرج بنتيجة التعادل أمام نظيره فريق الجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي، في ختام لقاءات الدوري الأردني، وهي النتيجة التي لم تنفع فريق الوحدات المنافس له، الذي كان يحقق فوزا كبيرا بتغلبه على فريق شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بذات التوقيت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وتساوى الرمثا والوحدات برصيد النقاط 47 لكل فريق، لكن فارق المواجهات منحت فريق الرمثا تحصيل اللقب الثالث له في تاريخه، بعد أن حققه مرتين في العامين 1981 و1982.
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