بالفيديو.. سعودية تنشئ متحف للقطع الأثرية والحرفية في جازان

جازان (صدى):
انشأت المواطنة ساترة الحريصي التي تعمل في صناعة الجلود متحفًا في أعالي جبال جازان يضم العديد من الأعمال اليدوية والأثرية التي يعود بعضها لـ 100 سنة.
ومن جانبها، قالت "الحريصي": "المتحف يتكون من الأعمال اليدوية والأشياء القديمة التي بعضها لها 100 سنة تقريبًا والمتحف به أشياء كثيرة منها حرفية أقوم بببيعها وأثرية ولكن هذه أحتفظ بها لتعرض في متحفي وأحتفظ بها منذ زمن قديم"، بحسب قناة "الإخبارية".
وعن عملها في صناعة الجلود، أضافت: "الأعمال اليدوية مثل الحياكة على الجلود طريقة صعبة ولا يمتهنا أي شخص وأنا اتربيت على هذا الشئ منذ الصغر منذ والدتي وتعلمت طريقة الحياكة بطرق متعددة ومتنوعة وحافظت على هذه القطع وعرضتها في المتحف ووقت المهرجانات أسكر المتحف وأنتقل للمهرجانات".