يعالج الهيشان ويعزز نموه.. تعرفي على فوائد اللبن للشعر

أميرة خالد (صدى):
تلجأ العديد من النساء للوصفات الجمالية للحصول على شعر لامع وقوي ولعل أبرز هذه الخلطات هو استخدام "اللبن" للشعر لاحتوائه على البروتينات والأحماض الأمينية وفيتامين ب 12، والحديد والزنك، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد اللبن في معالجة الشعر.
يعمل اللبن على معالجة الشعر الجاف والخشن فيجب فرك فروة الرأس باللبن ثم غسله بعد بضع دقائق واستخدامه بديلاً عن بلسم الشعر ليعالج التقصف والهيشان.
ويساعد اللبن أيضًا في إعطاء الشعر لمعانًا خاصة وأنه يحتوي على البروتينات التي تساعد في الحصول على شعر صحي أكثر لمعانًا ويزيد من كثافته بفضل البروتينات أيضًا.
ولا تقتصر فوائد اللبن للشعر على معالجة الهيشان فقط بل يعزز من نمو الشعر أيضًا فهو يحتوي على الكالسيوم الذي يمنع تساقطه ويقوي جذور الشعر.