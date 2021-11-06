حمدالله يغادر المملكة بعد هزيمة النصر

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، غادر المملكة ظهر اليوم السبت، بعد هزيمة فريقه، أمام الشباب بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
وأوضح الإعلامي الرياضي، أحمد الجدي، أن حمد الله، البالغ من العمر 31 سنة، غادر إلى بلاده المغرب؛ حيث حرص على التواجد بالقرب من والدته وعائلته، بعد حصول اللاعبين على إجازة، أثناء فترة التوقف الدولي.
ويُشار إلى أن اللاعب المغربي، يعاني من إصابة على مستوى الركبة، منعته من المشاركة مع العالمي، في مباراتي الفيحاء والشباب.