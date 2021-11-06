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حمدالله يغادر المملكة بعد هزيمة النصر

منذ 4 ساعات
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حمدالله يغادر المملكة بعد هزيمة النصر

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، غادر المملكة ظهر اليوم السبت، بعد هزيمة فريقه، أمام الشباب بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أحمد الجدي، أن حمد الله، البالغ من العمر 31 سنة، غادر إلى بلاده المغرب؛ حيث حرص على التواجد بالقرب من والدته وعائلته، بعد حصول اللاعبين على إجازة، أثناء فترة التوقف الدولي.

ويُشار إلى أن اللاعب المغربي، يعاني من إصابة على مستوى الركبة، منعته من المشاركة مع العالمي، في مباراتي الفيحاء والشباب.

 

 

النصر
الشباب
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2927
منذ ساعة
البكاية،،، الآسيوية صعبة قوية
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 251
منذ 28 دقيقة
تروح وترجع بالسلامه

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أحدث التعليقات

فلس
قال الشعب بطران ... قل فقران ولكن الله بلانا بمشاهير الفلس
الوفا طبعي
اكييييد لاجديد الله لايوفقه وجعله مايربح 🤲
عمر
كر وفر امس التحالف قصفهم واليوم ردوا القصف وهكذا من ست سنوات
الوفا طبعي
ع س ع على شحممممممم
فهد بن فايز الشهري
ألف مبرووووك تستاهل الهدية

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