نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الشباب السعودي يتجه للحرف التقليدية وينافس الوافدين

منذ 33 دقيقة
1144
1
بالفيديو.. الشباب السعودي يتجه للحرف التقليدية وينافس الوافدين

الرياض (صدى):
اتجه بعضًا من الشباب السعودي للحرف التقليدية وإعطاء دورات تدريبية وحرفية لتعليم الفتيات والشباب حرف جديدة تساعدهم في بناء مشروعات خاصة بهم.

وعن ذلك، قال أحد القائمين على الورش التدريبية: "الحرف بتطور من نفس الإنسان وتساعد الاقتصاد وهدفنا نزود عدد الحرفيين في السعودية وبنحاول نخلي شبابنا وبناتنا يعتمدوا على أنفسهم ويشتغلوا حرف تتطلعلهم دخل زيادة ويفيدوا أنفسهم ويفيدوا الدولة".

فيما أضافت معلمة تربية فنية: "استفدت كتير من الدورة وصناعة الخشب فهى موارد طبيعية سهلة التشكيل وهذا ما نحاول تعليمه للطالبة مستقبلاً إذا ارادت أن ترسخ مهنة في صناعة الأخشاب أو النحت"، بحسب قناة "الإخبارية".

وتابع: "المرأة لها دور كبير وعليها أن تتعلم حرف مثل حرفة الخشب لأنه جزء كبير من المنزل من أساس وديكور وإذا اتعلمتها هتنجز فهيا انجاز عظيم".

 

الوافدين
الشباب السعودي
التربية الفنية
الحرف التقليدية
صناعة الأخشاب
ديكور المنزل
مشروعات خاصة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18693
منذ 17 دقيقة
حل مشكلة على حساب مشكلات أخرى .. قولوا بالله عليكم كم مائة ألف من العمالة التي لا تؤدي ما تتقنه.. لو كنت مكان وزيرا للعمل لشرعت في تدريب وتخريج هؤلآء ومنحهم شهادات وإنشاء شركات تصدير للعمالة إلى عدد من البلدان عن طريق محطة التدريب والتأهيل السعودية بعد أخذ الحاجة المناسبة والجديرة منها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
اقول ** ادعي الله وأنت وجهك جهة الكعبة المشرفة وانت ساجد لله سبحانه وتعالي ومن غير تصوير *!!! ولا لازم الزعاطه **! شوفوني دعيت...
محمد البارقي
الحمدلله على نعمة العقل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفع به ويحسن عزاكم ويصبركم على فراقه .. آمين ..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة مقهى بالدمام صٌمم من مواد مٌعاد تدويرها
بالفيديو.. قصة مقهى بالدمام صٌمم من مواد مٌعاد تدويرها
منذ 10 دقائق 1098
هروب 20 راكبًا بعد هبوط طائرة اضطراريًا
هروب 20 راكبًا بعد هبوط طائرة اضطراريًا
منذ 23 دقيقة 1383
وزير الحج يعلن وفاة والد عبدالله الربيعة
وزير الحج يعلن وفاة والد عبدالله الربيعة
منذ 28 دقيقة 1793
بالفيديو.. الشباب السعودي يتجه للحرف التقليدية وينافس الوافدين
بالفيديو.. الشباب السعودي يتجه للحرف التقليدية وينافس الوافدين
منذ 33 دقيقة 1144
بالفيديو.. طفلة تشارك في العمل التطوعي بالقطيف
بالفيديو.. طفلة تشارك في العمل التطوعي بالقطيف
منذ 38 دقيقة 1261
شركة "فايز" لتأجير السيارات توفر وظائف شاغرة
شركة "فايز" لتأجير السيارات توفر وظائف شاغرة
منذ 43 دقيقة 1113
"ديربي الغضب" يُعرض مجانًا لمشاهديه بالعالم العربي
"ديربي الغضب" يُعرض مجانًا لمشاهديه بالعالم العربي
منذ 48 دقيقة 1607
ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
منذ 58 دقيقة 1278
صادت زوجها يخونها
صادت زوجها يخونها
منذ ساعة 752
انقاذ فتاة وصديقتها من الغرق في السيول
انقاذ فتاة وصديقتها من الغرق في السيول
منذ ساعة 355