بالفيديو.. الشباب السعودي يتجه للحرف التقليدية وينافس الوافدين

الرياض (صدى):
اتجه بعضًا من الشباب السعودي للحرف التقليدية وإعطاء دورات تدريبية وحرفية لتعليم الفتيات والشباب حرف جديدة تساعدهم في بناء مشروعات خاصة بهم.
وعن ذلك، قال أحد القائمين على الورش التدريبية: "الحرف بتطور من نفس الإنسان وتساعد الاقتصاد وهدفنا نزود عدد الحرفيين في السعودية وبنحاول نخلي شبابنا وبناتنا يعتمدوا على أنفسهم ويشتغلوا حرف تتطلعلهم دخل زيادة ويفيدوا أنفسهم ويفيدوا الدولة".
فيما أضافت معلمة تربية فنية: "استفدت كتير من الدورة وصناعة الخشب فهى موارد طبيعية سهلة التشكيل وهذا ما نحاول تعليمه للطالبة مستقبلاً إذا ارادت أن ترسخ مهنة في صناعة الأخشاب أو النحت"، بحسب قناة "الإخبارية".
وتابع: "المرأة لها دور كبير وعليها أن تتعلم حرف مثل حرفة الخشب لأنه جزء كبير من المنزل من أساس وديكور وإذا اتعلمتها هتنجز فهيا انجاز عظيم".