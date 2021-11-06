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ملابسات حادثة طفل تبوك المتوفى دهساً بين عجلات لعبة القطار

منذ ساعة
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ملابسات حادثة طفل تبوك المتوفى دهساً بين عجلات لعبة القطار

تبوك (صدى):
كشف عم الطفل إبراهيم البلوي الذي لقي مصرعه بين العجلات الحديدية للعبة القطار في أحد المهرجانات الخاصة بالمعارض الاستهلاكية في تبوك تفاصيل وملابسات الحادثة.

وقال إن الطفل كان مع والده وأمه وشقيقه الآخر، وتم رفض دخول الأم لعدم إكمالها الجرعة الثانية للقاح كورونا، ودخل الطفلان مع والدهما، وأثناء أخذهما التذاكر ذهبا لمنطقة الألعاب، ووجدا المشغلين للعبة القطار، مما أعطى الأب الاطمئنان.

وأضاف، أثناء تشغيلها وارتفاعها شاهد طفله يسقط من المقطورة الأولى على سكة الحديد للعبة، فتبعتها المقطورة الثانية، لتسحق الطفل، مما جعله يتدخل هو وأحد العاملين، وتم إيقافها وأخذ الطفل ورأسه ينزف بالدم.

وأشار أنه على الفور تم نقله من خلال إحدى سيارات المواطنين والذهاب به للمستشفى لعدم وجود إسعاف أو فرق طبية بموقع المهرجان، مطالبا بحسب "العربية" بتطبيق العقوبات على من تورط بشكل أو بآخر بوقوع الحادثة، لتكون رادعًا لمن لا يثمّن حياة الناس.

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137788
منذ 3 دقائق
الله يشفع به ويحسن عزاكم ويصبركم على فراقه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
اقول ** ادعي الله وأنت وجهك جهة الكعبة المشرفة وانت ساجد لله سبحانه وتعالي ومن غير تصوير *!!! ولا لازم الزعاطه **! شوفوني دعيت...
محمد البارقي
الحمدلله على نعمة العقل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفع به ويحسن عزاكم ويصبركم على فراقه .. آمين ..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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