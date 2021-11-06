"السليمان": كل من هب ودب حط له حارس شخصي

نايف السالم (صدى):
انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، وجود الحراسات الشخصية برفقة شخصيات قد لا تحتاجها، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تنظيم.
وقال إبراهيم السليمان: "ما زال أمر الحراسات الشخصية (البودي غارد) يحتاج لتنظيم فمن غير المعقول كل من هب ودب حط له حراسات وضايق الناس في الأماكن العامة ..!!".
وأضاف السليمان: "كيف لحارس شخصي أن يرتدي قناع ويخفي هويته ويرتدي ملابس أشبه بالملابس العسكرية لأجل مرافقة مشهورة لا يهتم لها أحد ..!!".
وكان عدد من المشاهير، ظهروا في مقاطع فيديو مثيرة للجدل برفقة حراسات شخصية؛ مما أثار حفظية البعض.
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