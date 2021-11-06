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"السليمان": كل من هب ودب حط له حارس شخصي

منذ ساعتين
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"السليمان": كل من هب ودب حط له حارس شخصي

نايف السالم (صدى):
انتقد الكاتب إبراهيم السليمان، وجود الحراسات الشخصية برفقة شخصيات قد لا تحتاجها، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تنظيم.

وقال إبراهيم السليمان: "‏ما زال أمر الحراسات الشخصية (البودي غارد) يحتاج لتنظيم فمن غير المعقول كل من هب ودب حط له حراسات وضايق الناس في الأماكن العامة ..!!".

وأضاف السليمان: "كيف لحارس شخصي أن يرتدي قناع ويخفي هويته ويرتدي ملابس أشبه بالملابس العسكرية لأجل مرافقة مشهورة لا يهتم لها أحد ..!!".

وكان عدد من المشاهير، ظهروا في مقاطع فيديو مثيرة للجدل برفقة حراسات شخصية؛ مما أثار حفظية البعض.

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مشاهير
الأماكن العامة
إبراهيم السليمان
الحراسات الشخصية

التعليقات

السامر
السامر عدد التعليقات : 281
منذ 9 دقائق
يقول(اعمى وياكل موز؟ قال بفلوسه) مثل حجازي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
اقول ** ادعي الله وأنت وجهك جهة الكعبة المشرفة وانت ساجد لله سبحانه وتعالي ومن غير تصوير *!!! ولا لازم الزعاطه **! شوفوني دعيت...
محمد البارقي
الحمدلله على نعمة العقل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفع به ويحسن عزاكم ويصبركم على فراقه .. آمين ..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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