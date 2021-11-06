بالفيديو.. 100 ألف ريال غرامة متوقعة بعد إصابة حارس النصر بـ "قارورة مياه"

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير إعلامية، الغرامة المتوقعة بعد إصابة أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر بقارورة مياه في رأسه، عقب نهاية مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت أنه من المتوقع قيام لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ضد المدرج الذي ألقى بقارورة المياه على رأس بخاري، بحسب برنامج "أكشن مع وليد" على "MBC Action" .
وكانت قد أُلقيت على أمين بخاري الزجاجة وهو خارج من ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض من أحد الجماهير المتواجد في المدرجات، وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للنادي لعلاج الحارس لتقليل قوة الإصابة.
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