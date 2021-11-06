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بالفيديو.. 100 ألف ريال غرامة متوقعة بعد إصابة حارس النصر بـ "قارورة مياه"

منذ ساعة
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بالفيديو.. 100 ألف ريال غرامة متوقعة بعد إصابة حارس النصر بـ "قارورة مياه"

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير إعلامية، الغرامة المتوقعة بعد إصابة أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر بقارورة مياه في رأسه، عقب نهاية مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت أنه من المتوقع قيام لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ضد المدرج الذي ألقى بقارورة المياه على رأس بخاري، بحسب برنامج "أكشن مع وليد" على "MBC Action" .

وكانت قد أُلقيت على أمين بخاري الزجاجة وهو خارج من ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض من أحد الجماهير المتواجد في المدرجات، وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للنادي لعلاج الحارس لتقليل قوة الإصابة.

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لجنة الانضباط
النصر
الشباب
دوري المحترفين
حارس النصر
قارورة مياه
أمين بخاري

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 2
منذ 19 دقيقة
ماهو شرط تكون شبابية او نصراوية ممكن واحد من جمهور فريق غير اللي بالملعب وحاب ينتقم من نادي يلعب فرمى القارورة لتوريطهم او زيادة اشعال الفتنة . مثل المشجع الخدمي اللي حضر مباراة للاهلي ولاف الشعار الاهلاوي على رقبته عساها الكسر وكل جدة تعرف انه مشجع خدمي وجاء فقط يوهم الناس انه اهلاوي علشان يتكلم على الاهلي كمشجع اهلاوي . عموما القوارير لازم يلصق عليها رقم المقعد الخاص ويحاسب صاحبها سواء رماها او اهملها اذا وجدت بالملعب

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أحدث التعليقات

الحكم
لاتوجد حكومه في لبنان توجد عصابات تتحكم في لبنان !!
مهايطي
شامل الضريبة؟
ابوبدر
ماهو شرط تكون شبابية او نصراوية ممكن واحد من جمهور فريق غير اللي بالملعب وحاب ينتقم من نادي يلعب فرمى القارورة لتوريطهم او زيادة...
بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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