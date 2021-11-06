ابن يذبح والديه بسبب خلافات

القاهرة (صدى):
باشرت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة جريمة قتل شاب لوالديه ذبحا داخل شقتهم في محافظة الإسكندرية بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.
وفي التفاصيل أوضحت الجهات الأمنية المصرية أنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما بأنه يقف خلف الجريمة.
وأضافت بمعاينة الشقة وبسؤال ابنتهما أقرت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليهما وهو في حالة غير طبيعية.
وعلى إثر الخلاف قامت الفتاة بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.