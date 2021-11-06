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ابن يذبح والديه بسبب خلافات

منذ ساعة
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ابن يذبح والديه بسبب خلافات

القاهرة (صدى):
باشرت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة جريمة قتل شاب لوالديه ذبحا داخل شقتهم في محافظة الإسكندرية بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

وفي التفاصيل أوضحت الجهات الأمنية المصرية أنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما بأنه يقف خلف الجريمة.

وأضافت بمعاينة الشقة وبسؤال ابنتهما أقرت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليهما وهو في حالة غير طبيعية.

وعلى إثر الخلاف قامت الفتاة بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.

الإسكندرية
الأجهزة الأمنية
ابن
والديه

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 618
منذ 28 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

الحكم
لاتوجد حكومه في لبنان توجد عصابات تتحكم في لبنان !!
مهايطي
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ابوبدر
ماهو شرط تكون شبابية او نصراوية ممكن واحد من جمهور فريق غير اللي بالملعب وحاب ينتقم من نادي يلعب فرمى القارورة لتوريطهم او زيادة...
بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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