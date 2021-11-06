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اهل العقول في راحة
منذ 3 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14857
منذ 54 دقيقة
جعلوا من أنفسهم للثور،مسلي،وألعوبة..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
اقول ** ادعي الله وأنت وجهك جهة الكعبة المشرفة وانت ساجد لله سبحانه وتعالي ومن غير تصوير *!!! ولا لازم الزعاطه **! شوفوني دعيت...
محمد البارقي
الحمدلله على نعمة العقل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفع به ويحسن عزاكم ويصبركم على فراقه .. آمين ..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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