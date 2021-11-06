رجل يعترف أنه اعتدى جنسيًا على جثث المتوفيات بالمشرحة

لندن (صدى):
اعترف رجل بريطاني أمام المحكمة أنه قتل فتاتين واعتدى جنسيا على عشرات النساء المتوفيات داخل مشرحة، حينما كان يعمل كهربائيًّا في عدد من المستشفيات.
وأوقف المتهم في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي، بأنه قتل فتاتين في العشرين، والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرق بريطانيا، وهو متهم بأنه اعتدى عليهما جنسيًّا بعد ذلك.
وأقر الجاني قبل المحاكمة بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.
وكشف مكتب المدعي العام في بيان، أن الجاني صوّر نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيًّا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين في مستشفى تونبريدج ويلز، في كِنت "كان مخوّلاً دخولهما بحكم وظيفته كمشرف صيانة".