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بالفيديو.. قصة طبيب ابتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. قصة طبيب ابتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو

الرياض (صدى):
تمكن الطبيب مشاري الوشمي من ابتكار تقنية جديدة تستغل التكنولوجيا في تحسين استخدام أدوية مرضى الربو المُعتمدة دولياً؛ لتجنب الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المرضى.

وقال الطبيب أن تلك التقنية تتلاشى النسب الكبيرة لأخطاء المرضى والتي تقع من 90% من مُستخدمي أجهزة الربو والبخاخات، لافتًا إلى أن استخدام الأجهزة والبخاخات بشكل خاطئ يتسبب في عدم وصول المادة الفعالة للدواء إلى الرئتين، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأوضح أن خطوات استخدام بخاخات الصدر كثيرة ومعقدة والتقنية الجديدة تنظم تلك الأمور للمريض بشكل إلكتروني، مضيفًا أن التقنية الجديدة سيتم طرحها في أسواق المملكة قريباً بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، داعياً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الصحة.

 

طبيب
أدوية
تقنية جديدة
مرضى الربو
مشاري الوشمي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83466
منذ 9 دقائق
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

احمد
هل ضاقت بك الدنيا وتكالبت عليك الديون...؟ جرب زيارة القبور وتأمل انها مستقرك بعد حين.. عندها ستزول عنك الهموم وتتيقن انك بالدنيا عابر سبيل...
احمد
الموت باب الى قبرا كلنا داخلوه... فمنا شقي ومنا سعيد ... فاعمل لتسعد بروضة كما اخبرنا النبي الكريم...
عندما يغيب المساء
جنا كل خير والله يزيدنا من فضله ويجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
اللهم لك الحمد والشكر والثناء
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له

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