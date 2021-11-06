بالفيديو.. قصة طبيب ابتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو

الرياض (صدى):
تمكن الطبيب مشاري الوشمي من ابتكار تقنية جديدة تستغل التكنولوجيا في تحسين استخدام أدوية مرضى الربو المُعتمدة دولياً؛ لتجنب الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المرضى.
وقال الطبيب أن تلك التقنية تتلاشى النسب الكبيرة لأخطاء المرضى والتي تقع من 90% من مُستخدمي أجهزة الربو والبخاخات، لافتًا إلى أن استخدام الأجهزة والبخاخات بشكل خاطئ يتسبب في عدم وصول المادة الفعالة للدواء إلى الرئتين، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأوضح أن خطوات استخدام بخاخات الصدر كثيرة ومعقدة والتقنية الجديدة تنظم تلك الأمور للمريض بشكل إلكتروني، مضيفًا أن التقنية الجديدة سيتم طرحها في أسواق المملكة قريباً بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، داعياً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الصحة.