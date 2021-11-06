نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قطة تنقذ رجلًا من الموت حرقًا (صور)

منذ 10 ساعات
890
3
قطة تنقذ رجلًا من الموت حرقًا (صور)

لندن (صدى):
كشف رجل بريطاني، إن قطته الأليفة أنقذت حياته من الموت حرقاً، عندما أيقظته بمخلبيها بعدما اندلع حريق هائل في منزله.

وأوضح أنه كان نائماً عندما بدأ دخان الحريق يتصاعد إلى غرفة نومه وتبعته ألسنة اللهب التي انتشرت في المطبخ في الساعات الأولى من الصباح؛ حيث لم يعلم بوجود الحريق إلا عندما قفزت قطته على السرير وبدأت بخدش وجهه بمخلبها.

وذكر الرجل واصفاً ما حدث: "حاولت دفع القطة بعيداً عني، ولم أعلم لماذا كانت تفعل ذلك، ثم فتحت عيني ورأيت الدخان في جميع أرجاء المكان. أنا مدين لها بإنقاذ حياتي"، وعلى الرغم من فقدان وعيه عدة مرات بسبب استنشاق الدخان، تمكن من الاتصال بالطوارئ، وهو يُخرج رأسه من إحدى النوافذ ليتمكن من التنفس؛ حيث تم إنقاذه وتوفيت قطته.

 

 

حريق
منزل
الموت
قطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137797
منذ 5 ساعات
سبحان الله ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10509
منذ 34 دقيقة
سبحان الله
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10509
منذ 34 دقيقة
سبحان الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
برضك في البربره..يسلم عليك سلطان بن فهد
عندما يغيب المساء
طيب خلوه نفسي اعرف الي يصورون متى يتركون الحيونات في حالها
نجاة محمد
سبحان الله
نجاة محمد
سبحان الله
راعي الاوله
الله يقلعه عنا جعله ما يرد هو سبب نكبة النصر هب يا وجهه اكره

أخر الأخبار

"مختص" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض
"مختص" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض
منذ دقيقة 1018
شاهد.. لحظة وصول المنتخب السعودي إلى سيدني استعدادا لمواجهة أستراليا 
شاهد.. لحظة وصول المنتخب السعودي إلى سيدني استعدادا لمواجهة أستراليا 
منذ 7 دقائق 1116
مانشستر سيتي يحسم الديربي بثنائية في شباك اليونايتد
مانشستر سيتي يحسم الديربي بثنائية في شباك اليونايتد
منذ 17 دقيقة 1072
الذايدي بعد انتكاسة النصر: الصيفية تحولت إلى "آهات" نشاهدها مع كل مباراة
الذايدي بعد انتكاسة النصر: الصيفية تحولت إلى "آهات" نشاهدها مع كل مباراة
منذ 22 دقيقة 1110
مختصون: الدعم السكني الحكومي يهدف لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030
مختصون: الدعم السكني الحكومي يهدف لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030
منذ 33 دقيقة 1119
أخصائي يكشف عن أضرار الصيام المتقطع "فيديو"
أخصائي يكشف عن أضرار الصيام المتقطع "فيديو"
منذ 42 دقيقة 1171
خطوات استعراض رخصة المركبة عبر "توكلنا"
خطوات استعراض رخصة المركبة عبر "توكلنا"
منذ 45 دقيقة 1172
براءة فتاة من تهمة الخيانة الزوجية لسبب غريب
براءة فتاة من تهمة الخيانة الزوجية لسبب غريب
منذ 48 دقيقة 345
 شاهد.. صراخ معجبات يعقوب بوشهري عند رؤيتهن له
 شاهد.. صراخ معجبات يعقوب بوشهري عند رؤيتهن له
منذ 51 دقيقة 558
هل الليزر يعالج تصبغات البشرة والنمش ؟.. "أخصائية جلدية" تجيب
هل الليزر يعالج تصبغات البشرة والنمش ؟.. "أخصائية جلدية" تجيب
منذ 53 دقيقة 1139