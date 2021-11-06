قطة تنقذ رجلًا من الموت حرقًا (صور)

لندن (صدى):
كشف رجل بريطاني، إن قطته الأليفة أنقذت حياته من الموت حرقاً، عندما أيقظته بمخلبيها بعدما اندلع حريق هائل في منزله.
وأوضح أنه كان نائماً عندما بدأ دخان الحريق يتصاعد إلى غرفة نومه وتبعته ألسنة اللهب التي انتشرت في المطبخ في الساعات الأولى من الصباح؛ حيث لم يعلم بوجود الحريق إلا عندما قفزت قطته على السرير وبدأت بخدش وجهه بمخلبها.
وذكر الرجل واصفاً ما حدث: "حاولت دفع القطة بعيداً عني، ولم أعلم لماذا كانت تفعل ذلك، ثم فتحت عيني ورأيت الدخان في جميع أرجاء المكان. أنا مدين لها بإنقاذ حياتي"، وعلى الرغم من فقدان وعيه عدة مرات بسبب استنشاق الدخان، تمكن من الاتصال بالطوارئ، وهو يُخرج رأسه من إحدى النوافذ ليتمكن من التنفس؛ حيث تم إنقاذه وتوفيت قطته.