بالفيديو.. مختص يروي قصة 3 أخوات كافحن السمنة المفرطة

الرياض (صدى):
كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، عن قصة 3 أخوات كن يعانين من السمنة ونجحت واحدة منهن فقط في إنقاص وزنها، مؤكدًا على أهمية ربط عملية إنقاص الوزن بنقطة الضبط المُحددة للوزن لكل شخص.
وأوضح محمد الأحمدي، إن لكل شخص نقطة ضبط محددة مرتبطة بالوزن يشعر عندها الجسم بالراحة، لافتًا إلى أن تحديد تلك النقطة التي يجب أن يتوقف وزن الشخص عندها يكون له عدة أسباب تتعلق بالعوامل الوراثية والجنس وأمور أخرى.
وأشار إلى أنه يمكن فهم هذا الأمر من خلال قصة ثلاث فتيات كن لديهن جينات قوية وميول للسمنة المُفرطة، مضيفًا أن واحدة منهن نجحت في التغلب على ذلك من خلال تحديد نقطة الضبط لديها واستطاعت أن تنقص وزنها بشكل مثالي خلال عامين.
وذكر أن الشقيقتين الأخريين لم تنجحا بسبب اختيارهما حمية خاطئة على مدار سنوات طويلة، بحيث كانتا تتمكنان من إنقاص وزنهما لكنهما تعودان مرة أخرى لنقطة البداية، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية" .