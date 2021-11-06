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"الرقابة ومكافحة الفساد" توقف 172مواطناً ومقيماً وتحقق مع 512 في قضايا فساد

منذ ساعتين
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"الرقابة ومكافحة الفساد" توقف 172مواطناً ومقيماً وتحقق مع 512 في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، خلال الفترة الماضية 172 مواطناً ومقيماً، وباشرت التحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة إن من بين الموقوفين؛ موظفين في وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والمياه والزراعة والصحة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والرشوة، والتزوير، مؤكدة أنه يجرى حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

نزاهة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18689
منذ ساعة
مواطن نزيه ومواطنة نزيهة هما غاية وكمال الوطن
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 490
منذ 56 دقيقة
ألفساد افه ابتلي بها الوطن والمواطن الحل الاوحد هو التشهير بهم فقط لاغير

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أحدث التعليقات

الحكم
لاتوجد حكومه في لبنان توجد عصابات تتحكم في لبنان !!
مهايطي
شامل الضريبة؟
ابوبدر
ماهو شرط تكون شبابية او نصراوية ممكن واحد من جمهور فريق غير اللي بالملعب وحاب ينتقم من نادي يلعب فرمى القارورة لتوريطهم او زيادة...
بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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