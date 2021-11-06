"الرقابة ومكافحة الفساد" توقف 172مواطناً ومقيماً وتحقق مع 512 في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، خلال الفترة الماضية 172 مواطناً ومقيماً، وباشرت التحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت الهيئة إن من بين الموقوفين؛ موظفين في وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والمياه والزراعة والصحة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والرشوة، والتزوير، مؤكدة أنه يجرى حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.