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صورة نادرة للكعبة الشريفة
منذ 15 ساعة
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83504
منذ 28 دقيقة
ياسلام
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
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