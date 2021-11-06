الأمير سطام: وزير خارجية لبنان تاجر وليس دبلوماسيًا

نايف السالم (صدى):
وصف الأمير سطام بن خالد آل سعود، حديث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن إقالة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، بعد إساءته للمملكة قبل أشهر، بأنه حديث "تاجر".
وقال الأمير سطام معلقا على التصريحات الأخير لبوحبيب: "كم هو غريب أن يتنكر الوزير من وقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين".
وتابع: "حديثه عن إقالة شربل وهبة لا يعكس حديث دبلوماسي بل حديث تاجر يبحث عن المقابل".
وأضاف:"حديثه عن المخدرات كأنه تبرير وضوء أخضر لمن يصدرها، أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات".