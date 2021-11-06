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الأمير سطام: وزير خارجية لبنان تاجر وليس دبلوماسيًا

منذ 5 ساعات
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الأمير سطام: وزير خارجية لبنان تاجر وليس دبلوماسيًا

نايف السالم (صدى):
وصف الأمير سطام بن خالد آل سعود، حديث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن إقالة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، بعد إساءته للمملكة قبل أشهر، بأنه حديث "تاجر".

وقال الأمير سطام معلقا على التصريحات الأخير لبوحبيب: "كم هو غريب أن يتنكر الوزير من وقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين".

وتابع: "حديثه عن إقالة شربل وهبة لا يعكس حديث دبلوماسي بل حديث تاجر يبحث عن المقابل".

وأضاف:"حديثه عن المخدرات كأنه تبرير وضوء أخضر لمن يصدرها، أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات".

لبنان
الامير سطام
شربل وهبة
عبدالله بوحبيب

التعليقات

الحكم
الحكم عدد التعليقات : 326
منذ 3 دقائق
لاتوجد حكومه في لبنان توجد عصابات تتحكم في لبنان !!

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أحدث التعليقات

الحكم
لاتوجد حكومه في لبنان توجد عصابات تتحكم في لبنان !!
مهايطي
شامل الضريبة؟
ابوبدر
ماهو شرط تكون شبابية او نصراوية ممكن واحد من جمهور فريق غير اللي بالملعب وحاب ينتقم من نادي يلعب فرمى القارورة لتوريطهم او زيادة...
بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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