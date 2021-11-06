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العثور على "ظبي فلودير" طليقًا في الرياض

منذ ساعة
1386
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العثور على "ظبي فلودير" طليقًا في الرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا، عن وجود كائن فطري "ظبي فلودير" طليقًا في أحد أحياء مدينة الرياض.

وأوضح أنه تمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وشدد المالكي على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية، والمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

الرياض
الحياة الفطرية
ظبي
الامن البيئي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18685
منذ 56 دقيقة
طليق أفضل من أرمل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54847
منذ 17 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب ايش مشكلتها او حاجتها
ابو عمار
بسبب البراطم الكبيره
ابو عمار
شغله قديمه ومتكرره
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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