نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركة "بنده" توفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ يوم
11501
1
شركة "بنده" توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
تعلن شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في مناطق جازان، خميس مشيط، الباحة، صبيا، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:

1- كاشير

- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- لا يُشترط الخبرة السابقة- معرفة أساسية ببناء ومحتوى اللغة الإنجليزية- القدرة على إستخدام بطاقات الإئتمان، والبطاقات البنكية، والمفاتيح الخاصة بعمليات المحاسبة في أجهزة المحاسبة- المعرفة بالمنتجات والأصناف، ومواقعها في السوق.

جازان

الباحة

صبيا

2- موظف خدمة خضار

- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- لا يُشترط الخبرة السابقة- معرفة أساسية ببناء ومحتوى اللغة الإنجليزية- مهارات أستخدام تطبيقات الكمبيوتر وجهاز قراءة الأصناف- المعرفة بالمنتجات، ومواقعها في السوق.

التقديم

وظائف
صبيا
فرص عمل
شركة بنده

التعليقات

إيمان مفرح حسن العسيري
إيمان مفرح حسن العسيري عدد التعليقات : 1
منذ 40 دقيقة
دبلوم محاسبة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
لوبي
أبو عبدالله الحربي
أمان وظيفي قرار سنتين هز أمان أين أمان كلمة تطلع هزت أمان وظيفي فهل جعل أهل كلام إعلام أمان موظف زوير أخذ من عوير...
أبو عبدالله الحربي
سلوك بايدن إدارة إلى إدارة سيطرة يحسب بسلوك سيطرة وبجهل عارف أننا سيطرة تعامل لي ولك والبلاش بلاش ونحن نلبس ببلاش بلدة طيبة ورب...
محمد العتيبي
البلوي. معلم والانديه. صارت منه تتعلم. كان البلوي. يجهز الاتحاد بافضل اللعيبه. الاحتياط افضل من الاساسي. وكانو يضحكو على. اللي يسويه. لانه البلوي كان...
المهم
سؤالات غريبه جدا

أخر الأخبار

احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة في الطائف
احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة في الطائف
منذ 21 دقيقة 1245
مليون ريال من الوليد بن طلال دعمًا لضمك
مليون ريال من الوليد بن طلال دعمًا لضمك
منذ 26 دقيقة 1246
"ابن جمعة" يطالب بغض النظر عن المستوى التعليمي والقبول بأي وظيفة
"ابن جمعة" يطالب بغض النظر عن المستوى التعليمي والقبول بأي وظيفة
منذ 43 دقيقة 1362
خبير يوضح نسبة التطعيم الأمثل لمواجهة سلالة دلتا
خبير يوضح نسبة التطعيم الأمثل لمواجهة سلالة دلتا
منذ 55 دقيقة 174
ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان
ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان
منذ ساعة 1196
محام: ليس من حق الطالب نشر مخالفة ارتكبها معلمه "فيديو"
محام: ليس من حق الطالب نشر مخالفة ارتكبها معلمه "فيديو"
منذ ساعة 1194
بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين رماية الخليج 2021 في الكويت
بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين رماية الخليج 2021 في الكويت
منذ ساعة 1077
بالفيديو .. "الخثلان"يوضح حكم عدم الرد على اتصال الوالدين
بالفيديو .. "الخثلان"يوضح حكم عدم الرد على اتصال الوالدين
منذ ساعة 1407
بالفيديو .. استشاري يكشف تفاصيل "قطرة الاستغناء عن نظارة القراءة"
بالفيديو .. استشاري يكشف تفاصيل "قطرة الاستغناء عن نظارة القراءة"
منذ ساعة 1302
طالبه جامعية ترسل صورة خارجة للدكتور وتعتذر انها بالخطا .. والدكتور يرد : امتياز
طالبه جامعية ترسل صورة خارجة للدكتور وتعتذر انها بالخطا .. والدكتور يرد : امتياز
منذ ساعة 929