شركة "بنده" توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
تعلن شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في مناطق جازان، خميس مشيط، الباحة، صبيا، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:
1- كاشير
- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- لا يُشترط الخبرة السابقة- معرفة أساسية ببناء ومحتوى اللغة الإنجليزية- القدرة على إستخدام بطاقات الإئتمان، والبطاقات البنكية، والمفاتيح الخاصة بعمليات المحاسبة في أجهزة المحاسبة- المعرفة بالمنتجات والأصناف، ومواقعها في السوق.
جازان
الباحة
صبيا
2- موظف خدمة خضار
- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- لا يُشترط الخبرة السابقة- معرفة أساسية ببناء ومحتوى اللغة الإنجليزية- مهارات أستخدام تطبيقات الكمبيوتر وجهاز قراءة الأصناف- المعرفة بالمنتجات، ومواقعها في السوق.
التقديم