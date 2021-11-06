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جستنيه: النصر لم يتشافى نفسيًا بعد خروجه المر من آسيا

منذ ساعة
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جستنيه: النصر لم يتشافى نفسيًا بعد خروجه المر من آسيا

نواف السالم (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن نادي النصر لا يزال في حالة عدم التشافي من خروجه من دوري أبطال آسيا.

وبارك جستنيه الفوز لنادي الشباب أمام النصر في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه: "مبروك فوز الليث الشبابي، النصر مازال في حالة عدم التشافي نفسياً من خروجه المر من آسيا، وبهزيمة قاهرة لا تنسى من غريمه التقليدي الهلال".

وتابع: "ربما فترة التوقف قد تكون بمثابة فرصة جيدة للتعافي، ولمراجعة كافة الأوراق الإدارية والفنية واتخاذ قرارات حازمة ومصيرية".

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النصر
عدنان جستنيه
دوري المحترفين
ابطال اسيا
النصر والشباب

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2920
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
ممكن معرفة من زارهم في الفندق من خلال اجهزة التصوير في الفندق
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بما انها ذكرت اسم ايران وحزب الله فطبيعي تتهم بالخيانه والتجسس لصالح اسرائيل

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