جستنيه: النصر لم يتشافى نفسيًا بعد خروجه المر من آسيا

نواف السالم (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن نادي النصر لا يزال في حالة عدم التشافي من خروجه من دوري أبطال آسيا.
وبارك جستنيه الفوز لنادي الشباب أمام النصر في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال جستنيه: "مبروك فوز الليث الشبابي، النصر مازال في حالة عدم التشافي نفسياً من خروجه المر من آسيا، وبهزيمة قاهرة لا تنسى من غريمه التقليدي الهلال".
وتابع: "ربما فترة التوقف قد تكون بمثابة فرصة جيدة للتعافي، ولمراجعة كافة الأوراق الإدارية والفنية واتخاذ قرارات حازمة ومصيرية".
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