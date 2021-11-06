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خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء

منذ 7 ساعات
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خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء

بيروت (صدى):
خصص خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، أحمد المزوق، خطبة أمس الجمعة، للحديث عن أزمة لبنان الأخيرة عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وكذلك تصريح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وأكد الشيخ أحمد المزوق في خطبته، أن مشكلة لبنان ليست الخليج أو المملكة، وإنما مشكلته أنه بلد محتل من إيران، والقرارات التي تدير لبنان تصدر في طهران؛ قائلا: "لا تتعجبوا، بل تعجبوا من صبر بلاد الحرمين الشريفين من أفعال لبنان التي تُدار من إيران".

وأضاف: "السعودية صابرة على أذى بلادنا على مدى سنوات ولبنان يصدر لها المخدرات لضرب شبابها وهي صابرة".

واعتذر عن تصريحات وزراء بلاده قائلا: "عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا"، مضيفا: "السعودية قدمت 80 مليار دولار، وعمَّرت، فكان جزاؤها تطاول السفهاء من صبياننا الوزراء، ثم تتعجبون من موقف السعودية".

وأضاف: "كأن المصائب لا تكفي لبنان فجاء وزير الخارجية وزاد الطين بلة مبررا تصريحات قرداحي، وكذلك برر تهريب المخدرات، هل تصدقون أن وزير خارجية يفعل ذلك؟".

لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
خطبة الجمعة
عبدالله بوحبيب
احمد المزوق

التعليقات

ابو جواد
ابو جواد عدد التعليقات : 4
منذ 7 ساعات
شهد شاهد من أهلها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18685
منذ 7 ساعات
ما عاد ينفع البطيخ لما يصله الدود
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54853
منذ 5 ساعات
الله يحميه من حزب الشيطان واعوانه المجرمون
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 628
منذ ساعتين
الفاسد في كل شيء لايهمه التضحية باي شيء !!!
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت ايلام
بوشادي
بوشادي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
فكونا من لبنان ومشاكل لبنان خلاص لاتذكرونا بولد موزة ودولة شرق سلوى وكل يوم سب وشتم واخرتها صلح بين يوم وليلة
خالد عطيه
خالد عطيه عدد التعليقات : 1
منذ 58 دقيقة
🥺
احمد
احمد عدد التعليقات : 730
منذ 40 دقيقة
خلاص ترفعو عن ذلك النكره...
انتم جبل ما يهزه فار ...

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أحدث التعليقات

روني
أنا عارف أصلاً أن السعودية تبي تمنع الأفلام كلها لأن الأفلام الأمريكية تجيب مشاهد واضحه وصريحه فالسعودية متورطه بين الإنفتاح على الغرب وبين الإنغلاق...
ابو ساري
الهلال لازم يصدر الاتحاد الأسىوي قرار بمنعه من المشاركات الاسيوية لمدة ثلاثة اعوام حتى تسترد الفرق عافيتها بعد تدميره لها
مسافات
قناعتي ان التشجيع حين يتجاوز حدوده فصاحبه بحاجة الى طبيب نفسي .
احمد
وبحسب الشركة المصنعة فهو متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"....؟ القناعه ( الكمامه)ام ١٠ هللات متوافقه مع الشروط الصحيه......
نجاة محمد
الف سلامة

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