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"كمامة" تتعدى قيمتها الـ 5 ملايين ريال في الرياض

منذ 7 ساعات
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"كمامة" تتعدى قيمتها الـ 5 ملايين ريال في الرياض

الرياض (صدى):
يشهد معرض المجوهرات في موسم الرياض، عرض أغلى قناع للوجه للحماية من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة القناع مليون و500 ألف دولار، ما يعاد 5 ملايين و625 ألف ريال، وهو من تصميم شركة مجوهرات أمريكية.

ويحتوي القناع على 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب، وبحسب الشركة المصنعة فهو متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

واستغرقت صناعة القناع تسعة أشهر، على يد 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن مشاركة نحو 250 علامة تجارية في معرض المجوهرات الذي يحمل اسم Unique Jewellery Salon.

كورونا
لوس انجلوس
موسم الرياض
معرض المجوهرات
اغلى قناع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137785
منذ 7 ساعات
يا للفسق .. الفسق شين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18685
منذ 7 ساعات
الفستق زين والأجواء فستق × فستق مع فستق وفي موسم الرياض
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67044
منذ 6 ساعات
مليون و٤٠٠ الف
هاه باع الله😂😂😂
إلى وين وصلت التفاهات الله يعين 😂
حسن علي
حسن علي عدد التعليقات : 3
منذ 4 ساعات
بالشكر تدوم النعم ... الله يستر من القادم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54853
منذ 4 ساعات
طيب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 498
منذ 3 ساعات
اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7721
منذ 3 ساعات
الشعب صار بطران والله ي خوفي يجينا عذاب بسبب السفهاء والمبذرين بالأموال حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
احمد
احمد عدد التعليقات : 730
منذ 31 دقيقة
وبحسب الشركة المصنعة فهو متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"....؟
القناعه ( الكمامه)ام ١٠ هللات متوافقه مع الشروط الصحيه...
شر البليه ما يضحك...

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أحدث التعليقات

روني
أنا عارف أصلاً أن السعودية تبي تمنع الأفلام كلها لأن الأفلام الأمريكية تجيب مشاهد واضحه وصريحه فالسعودية متورطه بين الإنفتاح على الغرب وبين الإنغلاق...
ابو ساري
الهلال لازم يصدر الاتحاد الأسىوي قرار بمنعه من المشاركات الاسيوية لمدة ثلاثة اعوام حتى تسترد الفرق عافيتها بعد تدميره لها
مسافات
قناعتي ان التشجيع حين يتجاوز حدوده فصاحبه بحاجة الى طبيب نفسي .
احمد
وبحسب الشركة المصنعة فهو متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"....؟ القناعه ( الكمامه)ام ١٠ هللات متوافقه مع الشروط الصحيه......
نجاة محمد
الف سلامة

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