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بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها

منذ 19 ساعة
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بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها

نواف السالم (صدى):
علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على فوز فريقه على نادي النصر اليوم بهدف دون رد في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال خالد البلطان "الفوز على نادي النصر عادة سنوية وصرفناها ".

يذكر أن الشباب تغلب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسجل هدف الشباب الوحيد هتان باهبري في الشوط الأول، بهذا الفوز رفع الشباب رصيده ل21 نقطة بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد النصر عند 13نقطة بالمركز التاسع.

النصر
الشباب
خالد البلطان

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2207
منذ 18 ساعة
ههههههههه
كفو يالبلطان
عز الله انك رديت حقك وزياده
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2923
منذ 17 ساعة
اقدح،،،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 24
منذ 16 ساعة
تعليق بزران
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 326
منذ 15 ساعة
يابلطان خليك في مجالك اترك مجال الرياضه لاهلها!!
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 44
منذ 15 ساعة
لأنتس متعوده ديما تاخذين العاده السنويه من عمانتس

البلطان للوقاحه عنوان
شاعر جستنيات
شاعر جستنيات عدد التعليقات : 44
منذ 15 ساعة
فتى المنصه يالربع صار رجال
فتى المنصه تعرفونه بلا شك.

فتى المنصه بعد تلشيط العقال
مكسورة عينه وماغير يحتك.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10209
منذ ساعة
صحيح والدليل انك صرفت ٣٠ ألف مكافئة لكل لاعب للفوز على النصر العالمي ** الكبير يضل كبير يااا العالمي ** مشكلتهم أنهم ياكابرون شوي **!! اديني ** ههههههههههههه

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