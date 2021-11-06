بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها

نواف السالم (صدى):
علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على فوز فريقه على نادي النصر اليوم بهدف دون رد في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال خالد البلطان "الفوز على نادي النصر عادة سنوية وصرفناها ".
يذكر أن الشباب تغلب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وسجل هدف الشباب الوحيد هتان باهبري في الشوط الأول، بهذا الفوز رفع الشباب رصيده ل21 نقطة بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد النصر عند 13نقطة بالمركز التاسع.