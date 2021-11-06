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"البكيري": جلد أنمار الحائلي طلّع وكيل سعود عبدالحميد بسرعة (فيديو)

منذ 3 أيام
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"البكيري": جلد أنمار الحائلي طلّع وكيل سعود عبدالحميد بسرعة (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، اليوم الجمعة، من خروج وكيل اللاعب سعود عبدالحميد للتعليق بعد تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بشأن عدم التجديد للاعب.

وقال محمد البكيري ساخرًا:"أبشركم جلد أنمار طلع الوكيل بأقصى سرعة. يالحبيب الاتحاد فوق الجميع بغيت أو ما بغيت أنت وموكلك".

وصرح ‏فهد باقديم، وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد، لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action" : "لا نقلل من نادي الاتحاد.. يوجد تواصل مع "النائب والمدير التنفيذي" والأمور شبه منتهية.. سعود لم يوقع مع أي نادٍ لكننا ننتظر بعض الأمور القانونية".

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، قد أكد أن الإدارة لن تجدد مع لاعب الفريق سعود عبدالحميد؛ حيث قال: "وكيل أعمال الظهير سعود عبدالحميد ما يرد علينا أبدًا بشأن تجديد عقد اللاعب" مشددًا على أن من لا يحترم الاتحاد ولا يبغى الاتحاد لا مكان له في النادي.

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أنمار الحائلي: لن نجدد مع سعود عبدالحميد

 

الاتحاد
محمد البكيري
دوري المحترفين
أنمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

الدخيل بن قصير اخو عبير
الدخيل بن قصير اخو عبير عدد التعليقات : 14
منذ يومين
سعود عبدالحميد تأكد انك اكبر من الاتحاد وجمهوره
الدخيل بن قصير
الدخيل بن قصير عدد التعليقات : 14
منذ يومين
سعود عبدالحميد تأكد بأنك اكبر اداره الاتحاد وجمهوره
الدخيل بن قصير
الدخيل بن قصير عدد التعليقات : 14
منذ يومين
سعود تأكد انك اكبر من اداره الاتحاد وجمهوره
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يومين
😂😂😂 ضحكتني
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 95
منذ 12 دقيقة
الحين تبوه يوقع بالقوه ما فيه شي بالقوه فيه عرض وطلب والوكيل حقه هو المسؤول تبون تعطوه زي اللي عطوه المنافسين ولا مع الف سلامه بيعيش عندكم وعند غيركم هذا مطلوب لجميع الانديه ادفع حبيبي ولا تبيها زي الاسيويه بح

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
عندما يغيب المساء
كان أخذت بدر خلف معك بالمره
عندما يغيب المساء
يا حليلها مستحيه الغله
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم ومن كل شيطان
عبدالله
ما دام تعرفهم يا كاظمي جز رؤوسهم

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