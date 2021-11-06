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الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا

منذ 3 أيام
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الهريفي: الهلال الوحيد في دورينا

نواف السالم (صدى):
أكد لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي، أن اعتزاله يتعلق بما يخص نادي النصر فقط.

وقال فهد الهريفي: "‏اعتزالي واضح عن أي شي يتعلق بالنصر فقط، الأندية والمنتخب والرياضة السعودية بحلولها وقضاياها وتطورها سأبدي رأيي فيها".

وأبدى الهريفي، إعجابه بفريق ضمك مؤكدًا أنه أصبح يمتلك "شخصية البطل"؛ حيث أوضح: "أعجبني فريق ضمك في الجولات الماضية.. فريق بدأت تظهر فيه شخصية البطل بفرض أسلوبه، لا يتكتل في الخلف، انتشار في الملعب بشخصية البطل، تغير للعب، أطراف رائعين، بداية الهجمة من الخلف بشكل مثالي مهاجم قائد وهداف متحرك في الثلث الهجومي بمثالية "شكراً للقائمين عليه جعلوا منه فريق منافس".

وعلى جانب آخر، كتب لاعب النصر السابق:" ‏سؤال ؟ ليش الهلال الفريق الوحيد في دورينا اللي مهما يغيب لاعب أو لاعبين الاسلوب والاستحواذ والضغط لا يتغير مع كل المدربين"، مضيفًا:"الجواب.. العمل التراكمي المستمر.. حقيقة".

 

النصر
الهلال
فهد الهريفي
اعتزال
ضمك
الساحة الرياضية

التعليقات

Sami
Sami عدد التعليقات : 3
منذ 3 أيام
يا ليل وش رجعه ما قال انه اعتزل هذا ما صمل يوم
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2210
منذ يومين
هذا زي نظام المريسيل يعنزل الاعلام
ولكن مايقاوم انتصارات الهلال تحرك حاسة الحسد والحقد
ويظهر بغطاء ارائ
ابو العتاهيه
ابو العتاهيه عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ابركها من ساعه يوم ترك النصر وش حصل النصر منه الا التحريض والتخريب والتدخل السافر في شؤون النادي ٠عساها روحة بدون رجعه خله يذلف ٠ يروح للطواقي فكه منه ؟
ابو العتايه
ابو العتايه عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ابركها من ساعه يوم ترك النصر عساها روحه من غير رجعه وش حصل النصر منه الا التحريض والتخريب ٠وتدخل السافر في شؤن النادي ؟
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3983
منذ يومين
فيه بعض الناس له ١٠٠ وجه ومنافق ولا له كرامة ولا حياء ولا ولاء لفريقه ولا يستحي على عمره اعوذ بالله
ابوحسن
ابوحسن عدد التعليقات : 1
منذ يومين
الان يمدح في ضمك لانه في المركز الاول ويوم كان الفتح في المركز الأول قال هطه اهانه للفرق الاخرى
نواف
نواف عدد التعليقات : 1
منذ يومين
فهد الهريفي لاعب خلوق
الخالدي
الخالدي عدد التعليقات : 77
منذ يومين
اترك هلالنا لنا وما لك دخل فيه وما درينا عنك وما لك الا فقرك
صخر
صخر عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
الهلال جامعة والبقية مدارس صفوف أولية

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