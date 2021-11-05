بيل جيتس يحذر من تهديد خطير للبشرية

واشنطن (صدى):
حذر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير بيل جيتس مؤسسة شركة "مايكروسوفت"، من خطر الأسلحة البيولوجية - باستخدام الفيروسات والبكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى - في المستقبل.
وقال بيا جيتس: "يمكن أن تكون الأوبئة والهجمات الإرهابية المستقبلية مثل الجدري ممكنة من خلال الاستثمارات التي تلتهم مليارات الدولارات في البحث والتطوير".
واقترح بيل جيتس أنه يمكن استخدام "ألعاب الجراثيم" للتدريب على كيفية الاستجابة لمثل هذه الأحداث، ودعا منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء فريق عمل بمليارات الدولارات للتعامل مع الأوبئة.
وأضاف: "ماذا لو قام إرهابي بيولوجي بإحضار الجدري إلى 10 مطارات؟ كما تعلمون، كيف سيستجيب العالم؟ هناك أوبئة ناتجة عن أسباب طبيعية وأوبئة ناتجة عن الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما نشهده اليوم."