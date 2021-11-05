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بيل جيتس يحذر من تهديد خطير للبشرية

منذ 3 ساعات
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بيل جيتس يحذر من تهديد خطير للبشرية

واشنطن (صدى):
حذر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير بيل جيتس مؤسسة شركة "مايكروسوفت"، من خطر الأسلحة البيولوجية - باستخدام الفيروسات والبكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى - في المستقبل.

وقال بيا جيتس: "يمكن أن تكون الأوبئة والهجمات الإرهابية المستقبلية مثل الجدري ممكنة من خلال الاستثمارات التي تلتهم مليارات الدولارات في البحث والتطوير".

واقترح بيل جيتس أنه يمكن استخدام "ألعاب الجراثيم" للتدريب على كيفية الاستجابة لمثل هذه الأحداث، ودعا منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء فريق عمل بمليارات الدولارات للتعامل مع الأوبئة.

وأضاف: "ماذا لو قام إرهابي بيولوجي بإحضار الجدري إلى 10 مطارات؟ كما تعلمون، كيف سيستجيب العالم؟ هناك أوبئة ناتجة عن أسباب طبيعية وأوبئة ناتجة عن الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما نشهده اليوم."

مايكروسوفت
بيل جيتس
اسلحة بيولوجية
الاوبئة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 498
منذ 52 دقيقة
لعنك الله ايها الخنزير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18685
منذ 52 دقيقة
الله يقلعك قلعة ما بعدها يا بعيد .. تفاءلوا بالخير تجدوه

يا راعي المشي الأعوج
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 254
منذ 17 دقيقة
وليش ما تسكت وتعلّم المسؤلين في منظمة الصحه العالميه لأنك بهذا التصريح مثل اللي يقول ياأرهابيين
عندي لكم فكره....

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب ايش مشكلتها او حاجتها
ابو عمار
بسبب البراطم الكبيره
ابو عمار
شغله قديمه ومتكرره
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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