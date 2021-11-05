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خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء

منذ ساعة
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خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء

بيروت (صدى):
خصص خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، أحمد المزوق، خطبة أمس الجمعة، للحديث عن أزمة لبنان الأخيرة عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وكذلك تصريح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وأكد الشيخ أحمد المزوق في خطبته، أن مشكلة لبنان ليست الخليج أو المملكة، وإنما مشكلته أنه بلد محتل من إيران، والقرارات التي تدير لبنان تصدر في طهران؛ قائلا: "لا تتعجبوا، بل تعجبوا من صبر بلاد الحرمين الشريفين من أفعال لبنان التي تُدار من إيران".

وأضاف: "السعودية صابرة على أذى بلادنا على مدى سنوات ولبنان يصدر لها المخدرات لضرب شبابها وهي صابرة".

واعتذر عن تصريحات وزراء بلاده قائلا: "عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا"، مضيفا: "السعودية قدمت 80 مليار دولار، وعمَّرت، فكان جزاؤها تطاول السفهاء من صبياننا الوزراء، ثم تتعجبون من موقف السعودية".

وأضاف: "كأن المصائب لا تكفي لبنان فجاء وزير الخارجية وزاد الطين بلة مبررا تصريحات قرداحي، وكذلك برر تهريب المخدرات، هل تصدقون أن وزير خارجية يفعل ذلك؟".

لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
خطبة الجمعة
عبدالله بوحبيب
احمد المزوق

التعليقات

ابو جواد
ابو جواد عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
شهد شاهد من أهلها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18679
منذ ساعة
ما عاد ينفع البطيخ لما يصله الدود

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
مليون و٤٠٠ الف هاه باع الله😂😂😂 إلى وين وصلت التفاهات الله يعين 😂
القادسبه
باذن الله. الكوري. تكون الرابعه لهم باذن الله
محمد السعيد
يابكاية 😂😂😂😂😂💙🤍💙
العالمي
الله اخذ حقك وباقي ما كملت عمرتك المريسل تشرشح على جميع الاصعده ومعه الاداره والاعضاء ربك ينصف المظلوم ولا يهمك احد شرشحتهم بتويتر وصلت...
العالمي
فؤاد انور ايش فيه ناكر الشباب ما يوقف معك النصراويين ما يبوه لا يتلزق فكونا منه خله يدعم الفريق اللي تبناه

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