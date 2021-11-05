خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء

بيروت (صدى):
خصص خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، أحمد المزوق، خطبة أمس الجمعة، للحديث عن أزمة لبنان الأخيرة عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وكذلك تصريح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وأكد الشيخ أحمد المزوق في خطبته، أن مشكلة لبنان ليست الخليج أو المملكة، وإنما مشكلته أنه بلد محتل من إيران، والقرارات التي تدير لبنان تصدر في طهران؛ قائلا: "لا تتعجبوا، بل تعجبوا من صبر بلاد الحرمين الشريفين من أفعال لبنان التي تُدار من إيران".
وأضاف: "السعودية صابرة على أذى بلادنا على مدى سنوات ولبنان يصدر لها المخدرات لضرب شبابها وهي صابرة".
واعتذر عن تصريحات وزراء بلاده قائلا: "عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا"، مضيفا: "السعودية قدمت 80 مليار دولار، وعمَّرت، فكان جزاؤها تطاول السفهاء من صبياننا الوزراء، ثم تتعجبون من موقف السعودية".
وأضاف: "كأن المصائب لا تكفي لبنان فجاء وزير الخارجية وزاد الطين بلة مبررا تصريحات قرداحي، وكذلك برر تهريب المخدرات، هل تصدقون أن وزير خارجية يفعل ذلك؟".