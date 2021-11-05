"كمامة" تتعدى قيمتها الـ 5 ملايين ريال في الرياض

الرياض (صدى):
يشهد معرض المجوهرات في موسم الرياض، عرض أغلى قناع للوجه للحماية من فيروس كورونا.
وتبلغ قيمة القناع مليون و500 ألف دولار، ما يعاد 5 ملايين و625 ألف ريال، وهو من تصميم شركة مجوهرات أمريكية.
ويحتوي القناع على 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب، وبحسب الشركة المصنعة فهو متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".
واستغرقت صناعة القناع تسعة أشهر، على يد 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن مشاركة نحو 250 علامة تجارية في معرض المجوهرات الذي يحمل اسم Unique Jewellery Salon.