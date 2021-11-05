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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم إعطاء الأب ابنته المتزوجة من زكاة المال

منذ 6 ساعات
1947
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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم إعطاء الأب ابنته المتزوجة من زكاة المال

عادل الحربي (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم إعطاء الأب ابنته المتزوجة من زكاة المال.

وقال "الخثلان" إن الفقهاء يقولون إن الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للأبناء من بنين وبنات وإن نزلوا، ولا للآباء وإن علوا، وذلك لأن هؤلاء إذا احتاجوا فيلزم الإنفاق عليهم من حر المال وليس من الزكاة، إلا في حالة واحدة وهي سداد الدين.

وأضاف أنه إذا أراد الأب أن يسدد الدين عن ابنه أو العكس سداد الابن عن والده، فلا بأس من سداده من أموال الزكاة، لأنهما ليسا ملزمين بسداد الدين وعليه يجوز دفع ذلك من الزكاة.

وأكد الخثلان إنه إذا كان زوج الابنة فقير، فيجوز لوالدها أن يعطيه من أموال الزكاة، أما ابنته فيعطيها من حر ماله.

النسب
سعد الخثلان
زكاة المال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137785
منذ 6 ساعات
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67044
منذ ساعتين
ابنك او ابنتك
عطها من حر مالك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54846
منذ ساعة
لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها. .. من منطلق اللاقربون اولى بالمعروف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب ايش مشكلتها او حاجتها
ابو عمار
بسبب البراطم الكبيره
ابو عمار
شغله قديمه ومتكرره
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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