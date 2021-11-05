أخصائي علاج طبيعي يكشف أسباب مشاكل عضلة الرومبويد والشعور بالألم

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أوضح أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز الرشيد أسباب مشاكل "عضلة الرومبويد" والشعور بالألم.
وقال الرشيد أن الشعور بالألم الناتج عن هذه العضلة يحدث بسبب العقد العضلية والتشجنات المزمنة في هذه العضلة، مبينا أن سبب الألم والتشنج في عضلة الرومبويد، الجلوس لفترات طويلة على الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، ويتسبب ذلك في حدوث تشنج في هذه العضلة، خاصة في حالة عدم ممارسة رياضة الإطالات وبالتالي يحدث الشعور بالألم.
وأضاف الرشيد أن الألم قد يصل للضلوع ويزيد مع التنفس لأنها تكون ضاغطة على الضلع وبالتالي يزيد الشعور بالألم.