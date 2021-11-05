مدرب برسيبوليس الإيراني: نحن بحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز كابوس الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أوضح حسين عبدي، مدرب نادي برسيبوليس الإيراني، السابق، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة المدوية أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، مؤكدا على حاجتهم لطبيب نفسي بسبب الهلال .
وأوضح مدرب برسيبوليس الإيراني أن الهلال، "فضح" مشاكل برسيبوليس الفنية، الضخمة، موضحًا أن الوضع بعد موقعة الهلال، تغير تمامًا في البيت الإيراني بحسب صحيفة "فوتبالي" الإيرانية،
وأضاف أن أعضاء الجهازين الفني والإداري، بجانب اللاعبين، في حاجة ماسة إلى طبيب نفسي، من أجل مساعدتهم على تجاوز "كابوس" الهلال، على حد قوله.
يذكر أن الهلال نجح في تحقيق فوز كبير على حساب برسيبوليس الإيراني، (3-0)، في مباراة جمعت بينهما، ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا