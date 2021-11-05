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مدرب برسيبوليس الإيراني: نحن بحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز كابوس الهلال

منذ ساعتين
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مدرب برسيبوليس الإيراني: نحن بحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز كابوس الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أوضح حسين عبدي، مدرب نادي برسيبوليس الإيراني، السابق، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة المدوية أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، مؤكدا على حاجتهم لطبيب نفسي بسبب الهلال .

وأوضح مدرب برسيبوليس الإيراني أن الهلال، "فضح" مشاكل برسيبوليس الفنية، الضخمة، موضحًا أن الوضع بعد موقعة الهلال، تغير تمامًا في البيت الإيراني بحسب صحيفة "فوتبالي" الإيرانية،

وأضاف أن أعضاء الجهازين الفني والإداري، بجانب اللاعبين، في حاجة ماسة إلى طبيب نفسي، من أجل مساعدتهم على تجاوز "كابوس" الهلال، على حد قوله.

يذكر أن الهلال نجح في تحقيق فوز كبير على حساب برسيبوليس الإيراني، (3-0)، في مباراة جمعت بينهما، ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا

الهلال
طبيب نفسي
برسيبوليس الإيراني

التعليقات

نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 1053
منذ ساعة
حتى النصر إعلام وإدارة ولاعبين وجمهور يعانون حالة نفسية سيئة سببت لهم إسهال فكري مزمن وأصبحوا يصدقون الإدارة والاعلام وجعلوا من فريق النصر بالفعل عالمي ( ومازالو يعيشون على طمام المرحوم ) منذ 2001 م .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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اقسم بالله العظيم لو يظهر اي اعلامي آخر نظيف وسمعته نظيفه غير فهيد الروقي والله العظيم مستحيل اني اعلق على اراءه لكن فهيد الروقي...
عبدالله
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