استشاري يحذر من الألعاب الإلكترونية: تصيب الأطفال بمتلازمة الرقبة النصية

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
قال الدكتور ضياء حسين، استشاري أمراض الروماتيزم، أن الألعاب الإلكترونية تسبب إصابة الأطفال بمتلازمة "الرقبة النصية"، وذلك لكثرة الانحناءات لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح الاستشاري الرسالة النصية هي الطريقة السائدة للتواصل بين الأشخاص، لذلك أطلق على تلك الإصابة اسم "الرقبة النصية" نظرًا لطريقة استعمال الجوال عند كتابة الرسالة النصية بانحناء الرأس لأسفل، مبينا أن انحناء الرقبة نحو 15 درجة إلى الأسفل يعادل وضع 13 كيلو فوق الرأس، و45 درجة تعادل وضع حوالي 22 كيلو فوق الرأس.
وأضاف أن انحناء الرأس لفترة طويلة يتسبب في الإصابة بالشد العضلي، مما ينتج عنه الصداع وفي بعض الأحيان تنميل في اليدين، مؤكدا أن الأطفال أكثر عرضه للإصابة بمتلازمة "الرقبة النصية"، وذلك نتيجة لحجم الرأس في مقابل حجم كتلة الجسد.
ونصح الاستشاري بألا يستغرق جلوس الأطفال أمام الهواتف الجوالة لفترة أكثر من 20 دقيقة، ولابد بعدها من التحرك