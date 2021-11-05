بالفيديو .. تنباك: المجتمع تغير والمواطن لم يعد يشعر بالتهميش

الرياض (صدى):
قال استاذ محاضر في جامعة الملك سعود، الدكتور مرزوق بن تنباك، أن المجتمع السعودي كانت له خصوصية فرضت عليه أمور محظورة وممنوعة، لكن بعد ذلك المجتمع تغير، وتم إزالت القيود وأصبح المجتمع السعودي مثل أي مجتمع في العالم.
وأضاف أن المجتمع حاليا به تعدد وتنوع وسمح للمرأة بالعمل، لافتا إلى أن الإرادة والتنظيم أساس لتغير المجتمع وتطوره، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في استديو الرياض على قناة MBC في أسبوع.
وأشار إلى أن على الإنسان يأخذ حقه ويقوم في نفس الوقت يؤدي واجبه، مؤكدًا أن المجتمع السعودي يمشى في الطريق الصحيح، حيث تساوت الحقوق والفرص أمام الجميع، وأصبح المواطن لا يشعر بأنه مهمش، مؤكدًا أن الفكر المتطرف غير مقبول، داعيا إلى الوسطية