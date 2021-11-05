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بالفيديو .. تنباك: المجتمع تغير والمواطن لم يعد يشعر بالتهميش

منذ ساعتين
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بالفيديو .. تنباك: المجتمع تغير والمواطن لم يعد يشعر بالتهميش

الرياض (صدى):
قال استاذ محاضر في جامعة الملك سعود، الدكتور مرزوق بن تنباك، أن المجتمع السعودي كانت له خصوصية فرضت عليه أمور محظورة وممنوعة، لكن بعد ذلك المجتمع تغير، وتم إزالت القيود وأصبح المجتمع السعودي مثل أي مجتمع في العالم.

وأضاف أن المجتمع حاليا به تعدد وتنوع وسمح للمرأة بالعمل، لافتا إلى أن الإرادة والتنظيم أساس لتغير المجتمع وتطوره، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في استديو الرياض على قناة MBC في أسبوع.

وأشار إلى أن على الإنسان يأخذ حقه ويقوم في نفس الوقت يؤدي واجبه، مؤكدًا أن المجتمع السعودي يمشى في الطريق الصحيح، حيث تساوت الحقوق والفرص أمام الجميع، وأصبح المواطن لا يشعر بأنه مهمش، مؤكدًا أن الفكر المتطرف غير مقبول، داعيا إلى الوسطية

جامعة الملك سعود
الملك سعود
الإدارة
الفكر المتطرف
الوسطية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137776
منذ ساعة
تسليك ....
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 496
منذ ساعة
سلامات
اشوف كلمة وسطية منتشرة فما الغرض منها؟

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
أصحاب الأعمال ادري بالمصلحه العامه .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجى صاحب الدباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتسلون ..
نصراوي الشرقيه
لأنتس متعوده ديما تاخذين العاده السنويه من عمانتس البلطان للوقاحه عنوان
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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