بالفيديو.. فهد الهريفي يؤدي مناسك العمرة ويدعي على كل من ظلمه

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي أثناء قيامه بأداء مناسك العمرة.
وبين الفيديو فهد الهريفي وهو يدعو على كل من ظلمه أثناء أداءه مناسك العمرة حيث ردد قائلا "اللهم أصلح أحوالنا اللهم عليك بكل ظالم ياذا الجلال والإكرام اللهم أنصرني على من عداني "
وفي وقت سابق، أكد لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي، أن اعتزاله يتعلق بما يخص نادي النصر فقط.
وقال فهد الهريفي: "اعتزالي واضح عن أي شي يتعلق بالنصر فقط، الأندية والمنتخب والرياضة السعودية بحلولها وقضاياها وتطورها سأبدي رأيي فيها