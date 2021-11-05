نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. فهد الهريفي يؤدي مناسك العمرة ويدعي على كل من ظلمه

منذ 37 دقيقة
1493
1
بالفيديو.. فهد الهريفي يؤدي مناسك العمرة ويدعي على كل من ظلمه

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي أثناء قيامه بأداء مناسك العمرة.

وبين الفيديو فهد الهريفي وهو يدعو على كل من ظلمه أثناء أداءه مناسك العمرة حيث ردد قائلا "اللهم أصلح أحوالنا اللهم عليك بكل ظالم ياذا الجلال والإكرام اللهم أنصرني على من عداني "

وفي وقت سابق، أكد لاعب المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي، أن اعتزاله يتعلق بما يخص نادي النصر فقط.

وقال فهد الهريفي: "‏اعتزالي واضح عن أي شي يتعلق بالنصر فقط، الأندية والمنتخب والرياضة السعودية بحلولها وقضاياها وتطورها سأبدي رأيي فيها

النصر
فهد الهريفي
العمرة
لاعب المنتخب

التعليقات

مسلم
مسلم عدد التعليقات : 232
منذ 19 دقيقة
مكان طاهر اسأل الله فيه الجنة خل الدنيا وخثاها وكذبها بعيد عن بيت الله.
أقول:
لكل من أشغل حياته بالكورة لقد ضيعت عمرك فيما لا ينفعك في الآخرة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
ابو محمد 😎 ✍️
تسليك ....
أبو شكيم
لك يا حيف على الرجال لو كنت أنا موجود بينهن ما كان حدا فيهم يسترجي يرفع راسه قدامي
مسلم
مكان طاهر اسأل الله فيه الجنة خل الدنيا وخثاها وكذبها بعيد عن بيت الله. أقول: لكل من أشغل حياته بالكورة لقد ضيعت عمرك فيما...

أخر الأخبار

علماء يكتشفون جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر كورونا
علماء يكتشفون جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر كورونا
منذ 3 دقائق 1046
بالفيديو .. أول وأكبر لوحة لصورة الملك سلمان بالعملات المعدنية
بالفيديو .. أول وأكبر لوحة لصورة الملك سلمان بالعملات المعدنية
منذ 8 دقائق 1089
سفير المملكة لدى إثيوبيا: عدد المواطنين هنا قليل جدا.. وندعوهم لسرعة مغادرة البلاد
سفير المملكة لدى إثيوبيا: عدد المواطنين هنا قليل جدا.. وندعوهم لسرعة مغادرة البلاد
منذ 9 دقائق 1084
ضبط 20 مخالفًا لقيامهم بتشويه معالم الطبيعة في الخرج
ضبط 20 مخالفًا لقيامهم بتشويه معالم الطبيعة في الخرج
منذ 21 دقيقة 1080
أنباء عن قبول "النصر" استقالة "عبدالغني"
أنباء عن قبول "النصر" استقالة "عبدالغني"
منذ 27 دقيقة 1372
بالفيديو .. تنباك: المجتمع تغير والمواطن لم يعد يشعر بالتهميش
بالفيديو .. تنباك: المجتمع تغير والمواطن لم يعد يشعر بالتهميش
منذ 34 دقيقة 1188
بالفيديو.. فهد الهريفي يؤدي مناسك العمرة ويدعي على كل من ظلمه
بالفيديو.. فهد الهريفي يؤدي مناسك العمرة ويدعي على كل من ظلمه
منذ 37 دقيقة 1493
البرهان يحل كافة مجالس إدارات الشركات الحكومية
البرهان يحل كافة مجالس إدارات الشركات الحكومية
منذ ساعة 1238
شركة الرياضة SSC تجري تحقيق بشأن توقف بث مباراة ‎الشباب و النصر
شركة الرياضة SSC تجري تحقيق بشأن توقف بث مباراة ‎الشباب و النصر
منذ ساعة 1418
مستشار موارد بشرية : أغلب الشركات العائلية تستتجه للحوكمة (فيديو)
مستشار موارد بشرية : أغلب الشركات العائلية تستتجه للحوكمة (فيديو)
منذ ساعة 1274