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البرهان يحل كافة مجالس إدارات الشركات الحكومية

منذ ساعة
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البرهان يحل كافة مجالس إدارات الشركات الحكومية

الخرطوم (صدى):
أصدر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. ولم يذكر التلفزيون السوداني تفاصيل أخرى.

كما حثت البعثة الأممية في السودان، السلطات على الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في وبعد 25 أكتوبر، وأدانت البعثة "اعتقال أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد اجتماعهم مع الممثل الأممي الخميس".

وأوضحت البعثة إن هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار في السودان، وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح أربعة وزراء الخميس، داعية القيادة العسكرية إلى الكف عن اعتقال السياسيين والنشطاء، والتوقف عن ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

الشركات الحكومية
الاعتقالات
البرهان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137765
منذ 39 دقيقة
ايش اللي حصل للأزوال هذيلااااااااااا ...!!؟

.. اظن حمدوك باالسجن يردد: جكدزك يا حمدوك باالسجن رموك ولا باين عليهم يفكوك ..

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winner4ever
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winner4ever
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ابو محمد 😎 ✍️
تسليك ....
أبو شكيم
لك يا حيف على الرجال لو كنت أنا موجود بينهن ما كان حدا فيهم يسترجي يرفع راسه قدامي
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