أم كلثوم قريباً في بوليفارد رياض سيتي

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
شارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه بـ "تويتر" برومو ترويجي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعلق:" كوكب الشرق أم كلثوم .. قريبا في بوليفارد رياض سيتي".
وقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بإعادة نشر البرومو، وعلق:" أم كلثوم.. قريبا"، ولم يكشف تركي عن نوعية عرض أم كلثوم، هل سيكون عرض مسرحي كالعندليب؟، أم مجموعة حفلات بالهولوجرام؟، أو عرضا آخر.
يجدر الإشارة إلى أنه عرض يوم الإثنين الماضي في بوليفارد رياض سيتي مسرحية "العندليب".ط،وقام ببطولة العرض كوكبة من الشباب والشابات المصريين.