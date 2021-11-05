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أم كلثوم قريباً في بوليفارد رياض سيتي

منذ ساعة
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أم كلثوم قريباً في بوليفارد رياض سيتي

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
شارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه بـ "تويتر" برومو ترويجي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعلق:" كوكب الشرق أم كلثوم .. قريبا في بوليفارد رياض سيتي".

وقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بإعادة نشر البرومو، وعلق:" أم كلثوم.. قريبا"، ولم يكشف تركي عن نوعية عرض أم كلثوم، هل سيكون عرض مسرحي كالعندليب؟، أم مجموعة حفلات بالهولوجرام؟، أو عرضا آخر.

يجدر الإشارة إلى أنه عرض يوم الإثنين الماضي في بوليفارد رياض سيتي مسرحية "العندليب".ط،وقام ببطولة العرض كوكبة من الشباب والشابات المصريين.

أم كلثوم
كوكب الشرق
بوليفارد رياض سيتي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137765
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. حتى الموتى ماسلموا منكم ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8665
منذ 54 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوالنا
وردنا إليك ردا جميلا

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winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
winner4ever
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تسليك ....
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