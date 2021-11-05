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بالفيديو .. أول وأكبر لوحة لصورة الملك سلمان بالعملات المعدنية

منذ ساعة
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بالفيديو .. أول وأكبر لوحة لصورة الملك سلمان بالعملات المعدنية

الرياض (صدى):
قال المواطن "هشام النجار" أنه مصمم لوحات بالعملات المعدنية، ودفعه إعجابه بفن الرسم بالعملات إلى الخوض فيه ورسم أول وأكبر صورة في العالم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولفت إلى أن الفن الذي يرسم به هو يشبه الفسيفساء، مضيفا أنه رسم اللوحة باستخدام 9 آلاف عملة معدنية من جميع دول العالم، وذلك بحسب حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن مساحة اللوحة هو مترين بمترين، واستغرق في تنفيذها 3 شهور، مشيرًا إلى أن لديه أكثر من 80 ألف عملة معدنية، وأنه رسم بعد ذلك العديد من اللوحات لملوك المملكة.

المملكة
خادم الحرمين الشريفين
مواطن
الملك سلمان بن عبدالعزيز
عملات معدنية
الفسيفساء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137775
منذ 19 دقيقة
حفظ الله ملكنا المحبوب من كل شر وامد بعمره سنين طويله .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18674
منذ 16 دقيقة
عاش أبو فهد حصن الأمم

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
أصحاب الأعمال ادري بالمصلحه العامه .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجى صاحب الدباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتسلون ..
نصراوي الشرقيه
لأنتس متعوده ديما تاخذين العاده السنويه من عمانتس البلطان للوقاحه عنوان
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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