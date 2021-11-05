بالفيديو .. أول وأكبر لوحة لصورة الملك سلمان بالعملات المعدنية

الرياض (صدى):
قال المواطن "هشام النجار" أنه مصمم لوحات بالعملات المعدنية، ودفعه إعجابه بفن الرسم بالعملات إلى الخوض فيه ورسم أول وأكبر صورة في العالم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولفت إلى أن الفن الذي يرسم به هو يشبه الفسيفساء، مضيفا أنه رسم اللوحة باستخدام 9 آلاف عملة معدنية من جميع دول العالم، وذلك بحسب حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضاف أن مساحة اللوحة هو مترين بمترين، واستغرق في تنفيذها 3 شهور، مشيرًا إلى أن لديه أكثر من 80 ألف عملة معدنية، وأنه رسم بعد ذلك العديد من اللوحات لملوك المملكة.