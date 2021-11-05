علماء يكتشفون جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر كورونا

وكالات (صدى):
حدد العلماء في جامعة أكسفورد جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وزيادة احتمالية الوفاة.
وأوضح العلماء في جامعة أكسفورد أن هذا الجين يسمى LZTFL1 ويتواجد في 15% من أصول أوروبية، و2% من الأصول الإفريقية الكاريبية عن 2% فقط، و60% من الأصول الآسيوية، كما ربط العلماء بين هذا الجين وبين مرض السكري من النوع 1 وأمراض المناعة الذاتية والتصلب المتعدد.
وأشاروا إلى أن هذا الجين يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بفشل في الجهاز التنفسي، ومن ثم مضاعفة خطر وفاة بالفيروس، وذلك بحسب ما نشره موقع Nature Genetics.