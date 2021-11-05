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علماء يكتشفون جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر كورونا

منذ ساعة
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علماء يكتشفون جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر كورونا

وكالات (صدى):
حدد العلماء في جامعة أكسفورد جينًا يتسبب في مضاعفة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وزيادة احتمالية الوفاة.

وأوضح العلماء في جامعة أكسفورد أن هذا الجين يسمى LZTFL1 ويتواجد في 15% من أصول أوروبية، و2% من الأصول الإفريقية الكاريبية عن 2% فقط، و60% من الأصول الآسيوية، كما ربط العلماء بين هذا الجين وبين مرض السكري من النوع 1 وأمراض المناعة الذاتية والتصلب المتعدد.

وأشاروا إلى أن هذا الجين يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بفشل في الجهاز التنفسي، ومن ثم مضاعفة خطر وفاة بالفيروس، وذلك بحسب ما نشره موقع Nature Genetics.

 

مرض السكري
كورونا
فيروس كورونا
جامعة أكسفورد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137776
منذ 23 دقيقة
الله يستر ، ويقانا من كل شر وأذيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
أصحاب الأعمال ادري بالمصلحه العامه .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجى صاحب الدباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتسلون ..
نصراوي الشرقيه
لأنتس متعوده ديما تاخذين العاده السنويه من عمانتس البلطان للوقاحه عنوان
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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