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مكافأة ضخمة من "البلطان" للاعبين بعد الفوز على النصر

منذ 3 ساعات
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مكافأة ضخمة من "البلطان" للاعبين بعد الفوز على النصر

ماجد محمد (صدى):
قرر خالد البلطان رئيس نادي الشباب صرف مكافأة للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت مصادر إن البلطان قرر منح كل لاعب في الفريق الأول مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال، وذلك بعد الفوز على النصر، بحسب الرياضية.

وفي وقت سابق، طلب لاعبو الشباب، من رئيس النادي خالد البلطان، رفع المكافأة التي وعدها بهم مسبقاً في حال فوز الفريق على النصر لتكون 30 ألف ريال.

وقد فاز الشباب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

النصر
الشباب
خالد البلطان
مكافأة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 531
منذ 50 دقيقة
هلاك الامة علي يد المترفين

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
أصحاب الأعمال ادري بالمصلحه العامه .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجى صاحب الدباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتسلون ..
نصراوي الشرقيه
لأنتس متعوده ديما تاخذين العاده السنويه من عمانتس البلطان للوقاحه عنوان
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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