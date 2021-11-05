مكافأة ضخمة من "البلطان" للاعبين بعد الفوز على النصر

ماجد محمد (صدى):
قرر خالد البلطان رئيس نادي الشباب صرف مكافأة للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت مصادر إن البلطان قرر منح كل لاعب في الفريق الأول مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال، وذلك بعد الفوز على النصر، بحسب الرياضية.
وفي وقت سابق، طلب لاعبو الشباب، من رئيس النادي خالد البلطان، رفع المكافأة التي وعدها بهم مسبقاً في حال فوز الفريق على النصر لتكون 30 ألف ريال.
وقد فاز الشباب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .