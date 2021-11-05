الذايدي : النصر صادق على انهيار المشروع المزعوم

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، على المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي النصر والشباب والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.
وقال الذايدي :"مبروك عشاق شيخ الاندية صحوة مستمرة وانتصار مستحق يعود فيه منافس شرس على صدارة الدوري ويثبت النصر بالمركز ( التاسع ) ويصادق على انهيار المشروع المزعوم..!ويبقى السؤال قائم ليش الهلال ما يجي ثامن ؟!".وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
الجدير بالذكر أن الشباب فاز على النصر بهدف احرزه هتان باهبري، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.