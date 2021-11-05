نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الذايدي : النصر صادق على انهيار المشروع المزعوم

منذ 50 دقيقة
1448
1
الذايدي : النصر صادق على انهيار المشروع المزعوم

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، على المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي النصر والشباب والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقال الذايدي :"مبروك عشاق شيخ الاندية صحوة مستمرة وانتصار مستحق يعود فيه منافس شرس على صدارة الدوري ويثبت النصر بالمركز ( التاسع ) ويصادق على انهيار المشروع المزعوم..!ويبقى السؤال قائم ليش الهلال ما يجي ثامن ؟!".وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

الجدير بالذكر أن الشباب فاز على النصر بهدف احرزه هتان باهبري، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
النصر
الشباب
فهد الروقي
نادي الشباب

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2205
منذ 31 دقيقة
الظاهر كوشوا على المركز التاسع
هههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..

أخر الأخبار

أم كلثوم قريباً في بوليفارد رياض سيتي
أم كلثوم قريباً في بوليفارد رياض سيتي
منذ 3 دقائق 51
العويران: لولا التعادل الظالم لحضر الشباب في الصدارة
العويران: لولا التعادل الظالم لحضر الشباب في الصدارة
منذ 26 دقيقة 1386
مكافأة ضخمة من "البلطان" للاعبين بعد الفوز على النصر
مكافأة ضخمة من "البلطان" للاعبين بعد الفوز على النصر
منذ 32 دقيقة 1546
الملحم بعد هزيمة النصر: "المشهد لا يتطلب سوى الدعاء"
الملحم بعد هزيمة النصر: "المشهد لا يتطلب سوى الدعاء"
منذ 36 دقيقة 1386
الجفن منتقدًا لـ"النصر": المال جلب لكم المشاكل
الجفن منتقدًا لـ"النصر": المال جلب لكم المشاكل
منذ 39 دقيقة 1294
الذايدي : النصر صادق على انهيار المشروع المزعوم
الذايدي : النصر صادق على انهيار المشروع المزعوم
منذ 50 دقيقة 1448
بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها
بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها
منذ 53 دقيقة 10806
هتان باهبري لاعب الشباب على طريقة البليهي
هتان باهبري لاعب الشباب على طريقة البليهي
منذ 57 دقيقة 970
الروقي: ما تفعله الأندية بالنصر يسمى "تنمّر"
الروقي: ما تفعله الأندية بالنصر يسمى "تنمّر"
منذ 58 دقيقة 1537
ردة فعل ماشاريبوف محترف النصر بعد الخسارة من الشباب
ردة فعل ماشاريبوف محترف النصر بعد الخسارة من الشباب
منذ 59 دقيقة 793