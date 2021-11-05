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الملحم بعد هزيمة النصر: "المشهد لا يتطلب سوى الدعاء"

منذ ساعتين
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الملحم بعد هزيمة النصر: "المشهد لا يتطلب سوى الدعاء"

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم على خسارة النصر أمام الشباب في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال الملحم "‏المشهد العام في النصر لا يتطلب سوى الدعاء بأن يقيض الله لهذا الفريق من يستطيع أن يعود به كما كان في السابق".

وتابع "‏سرحتوا أمرابط وبيتروس وبقيتم على المصاب مارتنيز وجلبتوا المصاب انسيلمو والمعطوب بيدرو . ورفضتوا التعاقد مع حارس مرمى وأكتفيتم بفيديو تاليسكا وقهقهته الشهيرة".

وأضاف" معقولة فريق يضم سبعة لاعبين من المنتخب الأول هذا حاله؟ عيب وشق جيب اللي جالس يصير"

كان الشباب قد تغلب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2917
منذ ساعة
ها ها ها ها ها ستبقى قهقة المهرج تاليسكا وصمة عار لكم أيها الفقراوية المرتزقة،،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب ها ها ها ها ها
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2207
منذ 48 دقيقة
سوي دعاء ياصديق
انا موووت
هههههههه
والله انك فله يالنصراويه
باقي شوي وتغطون على موسم الرياض
winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 109
منذ 4 دقائق
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة

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أحدث التعليقات

winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
winner4ever
زين ما قلت كالعادة أتت و إعلامك إن فوز الشباب اليوم بسبب أخطاء الحكم أو بالحظ... أو خلاص صارت مفضوحة ومكشوفة
ابو محمد 😎 ✍️
تسليك ....
أبو شكيم
لك يا حيف على الرجال لو كنت أنا موجود بينهن ما كان حدا فيهم يسترجي يرفع راسه قدامي
مسلم
مكان طاهر اسأل الله فيه الجنة خل الدنيا وخثاها وكذبها بعيد عن بيت الله. أقول: لكل من أشغل حياته بالكورة لقد ضيعت عمرك فيما...

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