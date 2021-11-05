الملحم بعد هزيمة النصر: "المشهد لا يتطلب سوى الدعاء"

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم على خسارة النصر أمام الشباب في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال الملحم "المشهد العام في النصر لا يتطلب سوى الدعاء بأن يقيض الله لهذا الفريق من يستطيع أن يعود به كما كان في السابق".
وتابع "سرحتوا أمرابط وبيتروس وبقيتم على المصاب مارتنيز وجلبتوا المصاب انسيلمو والمعطوب بيدرو . ورفضتوا التعاقد مع حارس مرمى وأكتفيتم بفيديو تاليسكا وقهقهته الشهيرة".
وأضاف" معقولة فريق يضم سبعة لاعبين من المنتخب الأول هذا حاله؟ عيب وشق جيب اللي جالس يصير"
كان الشباب قد تغلب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .