الدويش معلقا على هزيمة النصر: "المجاملة ذبحت ‎الفريق"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على خسارة النصر أمام الشباب اليوم بهدف في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال الدويش "إذا كانت الخسارة ستقود للتصحيح فستصبح نعمةً بعد نقمة وخيرًا بعد شر فهل يضحون بعلاقاتهم من أجل الفريق وجمهوره ؟"
وأضاف الإعلامي الرياضي "المجاملة ذبحت النصر فهذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق مالقينا مثيله !"
يذكر أن الفريق الكروي الأول في الشباب تغلب على النصر بالجولة الـ11 متقدمًا بهدف دون رد، وذلك في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين