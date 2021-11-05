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الدويش معلقا على هزيمة النصر: "المجاملة ذبحت ‎الفريق"

منذ ساعة
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الدويش معلقا على هزيمة النصر: "المجاملة ذبحت ‎الفريق"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على خسارة النصر أمام الشباب اليوم بهدف في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال الدويش "‏إذا كانت الخسارة ستقود للتصحيح فستصبح نعمةً بعد نقمة وخيرًا بعد شر فهل يضحون بعلاقاتهم من أجل الفريق وجمهوره ؟"

وأضاف الإعلامي الرياضي "‏المجاملة ذبحت ‎النصر فهذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق مالقينا مثيله !"

يذكر أن الفريق الكروي الأول في الشباب تغلب على النصر بالجولة الـ11 متقدمًا بهدف دون رد، وذلك في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر
الشباب
محمد الدويش

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2562
منذ 51 دقيقة
مباراه البليهي بارك عملت فيهم مالم تعمله الف خسارة

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أحدث التعليقات

؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..

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