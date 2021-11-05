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بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها

منذ 53 دقيقة
10802
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بالفيديو.. البلطان: الفوز على النصر عادة سنوية وصرفناها

نواف السالم (صدى):
علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على فوز فريقه على نادي النصر اليوم بهدف دون رد في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال خالد البلطان "الفوز على نادي النصر عادة سنوية وصرفناها ".

يذكر أن الشباب تغلب على نظيره النصر بهدف وحيد ،اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسجل هدف الشباب الوحيد هتان باهبري في الشوط الأول، بهذا الفوز رفع الشباب رصيده ل21 نقطة بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد النصر عند 13نقطة بالمركز التاسع.

النصر
الشباب
خالد البلطان

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2205
منذ 34 دقيقة
ههههههههه
كفو يالبلطان
عز الله انك رديت حقك وزياده

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أحدث التعليقات

؟؟؟؟؟
البسي اللي تبي في الدنيا وعلى الأرض لكن فيه ادب وحساب تحت الارض ويوم العرض
ابو وليد
رهيب والله مواقف طريفه تصير. الاه يونسكم ونستونا. واالي يقول سخافه تلتقي زوجته رايحه مع السواق. وهو مايدري عنها جالس يسب بهالعالم
ابو علي
ليش اللف والدوران قول الحقيقه بنت سعوديه وفي السعوديه يعني خايفين من الانتقاد ولا ردت الفعل ماهو خلاص الدنيا انفتاح وصياعه ماعد فرقت
زعيم اااسيا
مسكين والله موقادر يفرح على هزيمة النصر يخاف يفقد ولاءه وحطها فالهلال عشان يرضيهم
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا فيهاا المقاريد .. .. هذا ما صنعته ايديكم الغشيمه ..

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